Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 28 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Las tres juezas del TSJ lograron "frenar" sus jubilaciones. El jefe de Gabinete denunció que fue espiado por policías de Santa Cruz. Otro conflicto en el poder judicial: descontaron los días de paro. Comienza el juicio por el brutal crimen de Nelson Romero.

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Las tres juezas del TSJ lograron “frenar” sus jubilaciones

Una medida judicial impide avanzar con reemplazos, declarar vacantes los cargos o modificar la situación laboral de las magistradas. El juez Luis Cappa también ordenó al Ejecutivo y a la Caja de Previsión Social presentar informes.

El jefe de Gabinete denunció que fue espiado por policías de Santa Cruz

Pedro Luxen presentó una denuncia ante la Justicia y manifestó que fue víctima de tareas de espionaje. El caso suma un nuevo conflicto en torno a la actuación de efectivos policiales en Santa Cruz.

El TSJ descontó los días de paro y los judiciales reclamaron

El Tribunal Superior de Justicia aplicó descuentos correspondientes a 10 días de paro. El titular del gremio judicial, Franco Mascheroni, habló con La Opinión Austral sobre la medida.

Roxana Reyes: “Cada vez vamos a tener menos comercios que quieran invertir”

La diputada nacional se refirió a la situación del sector comercial y a las dificultades que atraviesan los negocios. Advirtió sobre el impacto que puede tener este escenario en la inversión en Santa Cruz.

Comienza el juicio por el brutal crimen de Nelson Romero

Este viernes comienza el debate oral por el homicidio de Nelson Romero en Río Gallegos. El único imputado es José Daniel Cabrera Gallardo, un suboficial del Ejército Argentino.

Silvia Mirelman realizará una residencia artística en Italia

La artista santacruceña fue seleccionada para participar de una residencia artística en Italia. En diálogo con La Opinión Austral, expresó su emoción ante una experiencia que considera inesperada.