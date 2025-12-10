Your browser doesn’t support HTML5 audio
Choque fatal en Río Gallegos juicio por la muerte de Soledad Maidana: “Corruptos, la volvieron a matar”
Comienza a tratarse el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados
Análisis: cómo impacta el déficit de la seguridad social en Santa Cruz
Ministras en el aeropuerto de Río Gallegos, que reabrirá el 23 de diciembre: “Estamos satisfechas”
Daniela D’Amico apunta a acciones y procesos “más claros” en el Concejo Deliberante
El Gobierno presentó las propuestas del Consejo de Mayo
Sarampión: un santacruceño entre los 98 contactos de la familia rusa infectada
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario