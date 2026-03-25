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Cobertura especial de La Opinión Austral en el AIGLP

Se inicia el debate en el Congreso Iberoamericano de Gas Licuado de Petróleo

La secretaria de Energía, María Tettamanti, entre las disertantes.

Santa Cruz marchó a 50 años del golpe

La jornada, que recordó el período más oscuro de la historia argentina, estuvo atravesada por el dolor y el recuerdo de familiares y amigos de desaparecidos. En Río Gallegos hubo tres actos y una marcha. Caleta Olivia reunió a artistas, sindicatos, vecinos y organizaciones culturales. En Las Heras sólo hubo un acto institucional.

Caleta Olivia

En la plaza 20 de noviembre hubo amplia participación de la comunidad.

Río Gallegos

El gobierno provincial realizó un acto oficial en el Centro Cultural.

Juan Rivarola: “Hoy otro grado de participación ciudadana, ayuda a la democracia”. Detenido en 1977

Jorge Montoya: “Hay que estar en este momento, aunque cueste. Es muy triste”. Hermano de “Pucho” Montoya

Martín Villagra: “Como sociedad debemos seguir fortaleciendo la memoria”. Sobrino del desaparecido Segundo Villagra

Andrea Villagra: Estuvo con su familia y lloró al recordar a su tío desaparecido, Segundo Villagra.

Masiva marcha a Plaza de Mayo

La Plaza de Mayo fue el punto de expresión más grande del pueblo argentino.