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Murió Gustavo Alberto Orlandoni, reconocido médico de Río Gallegos
Memoria, verdad y justicia. Hoy, actos en todo el país
50 años del Golpe de Estado: así se vivió y se recuerda en Santa Cruz
- Por Belén Manquepi Gómez: Alberto Marucco, preso político y primer secretario de Derechos Humanos en Santa Cruz
- Por Solange Alarcón: La historia de Juan Rivarola, vecino de Caleta Olivia torturado
- Por Jorge Bilbao: Eloiso Quinteros, uno de los seis policías de Pico Truncado detenido
- Por Susana Martínez, docente investigadora de la UNPA: La vigencia del programa económico a partir del Golpe de Estado de 1976
- Por Prof. Miguel Auzoberría, docente investigador de la UNPA
Aniversario. Reencuentros, anécdotas y reflexiones
Invitados especiales y música en vivo en los 88 años de Radio LU12 AM680
Juicio por el ARA San Juan: Declararon miembros de la Armada
104 años: Aniversario de Gobernador Gregores con apoyo y obras de Provincia
Presencia argentina. En medio de la tensión geopolítica por la guerra
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