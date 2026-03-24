Por La Opinión Austral

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Murió Gustavo Alberto Orlandoni, reconocido médico de Río Gallegos

Memoria, verdad y justicia. Hoy, actos en todo el país

50 años del Golpe de Estado: así se vivió y se recuerda en Santa Cruz

Por Belén Manquepi Gómez: Alberto Marucco, preso político y primer secretario de Derechos Humanos en Santa Cruz

Por Solange Alarcón: La historia de Juan Rivarola, vecino de Caleta Olivia torturado

Por Jorge Bilbao: Eloiso Quinteros, uno de los seis policías de Pico Truncado detenido

Por Susana Martínez, docente investigadora de la UNPA: La vigencia del programa económico a partir del Golpe de Estado de 1976

Por Prof. Miguel Auzoberría, docente investigador de la UNPA

Aniversario. Reencuentros, anécdotas y reflexiones

Invitados especiales y música en vivo en los 88 años de Radio LU12 AM680

Juicio por el ARA San Juan: Declararon miembros de la Armada

104 años: Aniversario de Gobernador Gregores con apoyo y obras de Provincia

Presencia argentina. En medio de la tensión geopolítica por la guerra

Vaca Muerta se posiciona en la cumbre energética en Houston