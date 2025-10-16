Your browser doesn’t support HTML5 audio
Crónica de estreno: inaugura su streaming hoy a las 12:00
Gastón Samá, Rosario Grimaldi y Camila Barral estarán al frente del nuevo formato.
Cobertura especial: recorrida de autoridades, proyectos y obras para vecinos
Claudio Vidal: “Este gobierno está presente”
El gobernador Claudio Vidal recorrió el avance de los trabajos junto a parte de su gabinete. La extensión de la red de gas en el barrio 22 de Septiembre estará finalizada este fin de semana, en tanto que el primer tramo del camping provincial, dentro de 20 días. Mientras, avanza el plan de 46 viviendas del San Benito.
Áreas de YPF: “La apertura de sobres significa recuperar producción, más empleo y regalías”
Vidal sobre la Ley 90/10: “Tenemos que diversificar la producción y defender el trabajo de los santacruceños”
Daniel Álvarez: “Las viviendas son obras de calidad, no como años atrás”
Jaime Álvarez: “Estamos trabajando en el primer parque solar de Santa Cruz”
Marcelo de la Torre: “El lunes ya se instaló el primer vecino con gas en la zona”
Represas: Jaime Álvarez anticipó en LU12 que Claudio Vidal recibirá en Santa Cruz a empresarios chinos de Gezhouba
Crisis en el Tribunal Superior de Justicia
Juicio político: la Legislatura suspendió a Fernando Basanta como vocal
Más cruces: Daniel Mariani declaró nulo lo actuado por Renée Fernández
Camino a las urnas
Gabriela Ance: “Estamos en contra de las reformas”
Abril Ortega ya está en China, lista para debutar en el Mundial de Patinaje
Milo Veloso, de Trelew, debutó con goles y asistencias en Boca Juniors
