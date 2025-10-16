Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 16 de octubre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *El gobernador Claudio Vidal recorrió el avance de obras en Río Gallegos junto a parte de su gabinete. *Represas: Jaime Álvarez anticipó en LU12 que Claudio Vidal recibirá en Santa Cruz a empresarios chinos de Gezhouba *Gabriela Ance: "Estamos en contra de las reformas" *Juicio político: la Legislatura suspendió a Fernando Basanta como vocal

Crónica de estreno: inaugura su streaming hoy a las 12:00

Gastón Samá, Rosario Grimaldi y Camila Barral estarán al frente del nuevo formato.

Cobertura especial: recorrida de autoridades, proyectos y obras para vecinos

Claudio Vidal: “Este gobierno está presente”

El gobernador Claudio Vidal recorrió el avance de los trabajos junto a parte de su gabinete. La extensión de la red de gas en el barrio 22 de Septiembre estará finalizada este fin de semana, en tanto que el primer tramo del camping provincial, dentro de 20 días. Mientras, avanza el plan de 46 viviendas del San Benito.

Áreas de YPF: “La apertura de sobres significa recuperar producción, más empleo y regalías”

Vidal sobre la Ley 90/10: “Tenemos que diversificar la producción y defender el trabajo de los santacruceños”

Daniel Álvarez: “Las viviendas son obras de calidad, no como años atrás”

Jaime Álvarez: “Estamos trabajando en el primer parque solar de Santa Cruz”

Marcelo de la Torre: “El lunes ya se instaló el primer vecino con gas en la zona”

Represas: Jaime Álvarez anticipó en LU12 que Claudio Vidal recibirá en Santa Cruz a empresarios chinos de Gezhouba

Crisis en el Tribunal Superior de Justicia

Juicio político: la Legislatura suspendió a Fernando Basanta como vocal

Más cruces: Daniel Mariani declaró nulo lo actuado por Renée Fernández

Camino a las urnas

Gabriela Ance: “Estamos en contra de las reformas”

Abril Ortega ya está en China, lista para debutar en el Mundial de Patinaje

Milo Veloso, de Trelew, debutó con goles y asistencias en Boca Juniors