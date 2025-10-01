Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte temporal de viento afectó este miércoles 1 de octubre a la localidad de Las Heras, con ráfagas que, según informaron Bomberos de la Unidad 11 y Bomberos Voluntarios, superaron los 125 km/h.

Entre la mañana y las primeras horas de la tarde se registraron los momentos de mayor intensidad, alcanzando picos de 120 a 125 km/h que provocaron voladuras de techos, caída de postes y daños en galpones y viviendas. Bomberos confirmó un total de 21 actuaciones, con la participación de tres dotaciones y el acompañamiento de Defensa Civil.

El temporal ocasionó además un corte de energía eléctrica que se prolongó por más de cinco horas en algunos barrios. A pesar de las condiciones adversas, el personal de Servicios Públicos desplegó un intenso operativo y logró restablecer el suministro en gran parte de la localidad, destacándose por el esfuerzo realizado en medio de ráfagas extremas.

Lo que dejó el temporal de viento este miércoles: voladuras de techos, caída de postes y daños en galpones y viviendas. Foto: Unidad de Bomberos Voluntarios de Las Heras.

Pasadas las 18 horas, el viento comenzó a disminuir en intensidad, aunque todavía se mantienen ráfagas fuertes cercanas a los 90 km/h. Según Meteored, hacia la noche las ráfagas oscilarán en torno a los 65 a 70 km/h, tendencia que marcará un descenso respecto de lo vivido en horas de la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional, sin embargo, mantiene vigente el alerta por vientos intensos en la zona norte de Santa Cruz, anticipando que en sectores aislados aún podrían producirse ráfagas superiores a los 90 km/h.

Las autoridades insisten en extremar precauciones durante las próximas horas, evitar la circulación innecesaria y comunicarse con Bomberos o Defensa Civil ante cualquier emergencia.

