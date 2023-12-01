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*DÍA DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
COBERTURA ESPECIAL I. ACTO EN RIO GALLEGOS
CALETA OLIVIA YA TIENE AUTORIDADES PROCLAMADAS
- PRESENTE. EL VICEGOBERNADOR ELECTO FABIAN LEGUIZAMON RECIBIÓ SU DIPLOMA HABILITANTE DE MANOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL
- REPRESENTADO. POR GESTIONAR FONDO0S PARA EL AGUINALDO, CLAUDIO VIDAL NO ALCANZÓ A LLEGAR. DANIEL ÁLVAREZ SUBIÓ EN SU NOMBRE
COBERTURA ESPECIAL II. 29° CONFERENCIA INDUSTRIAL DE LA UIA EN BUENOS AIRES
LA INDUSTRIA PIDE “SEÑALES CLARAS” AL NUEVO GOBIERNO DE JAVIER MILEI
- CRISTIANO RATTAZZI PIDIÓ LIBERAR EL TIPO DE CAMBIO
- IGNACIO TORRES: “LAS ARCAS DEBEN SER DESCENTRALIZADAS TAMBIÉN”
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