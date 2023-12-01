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*DÍA DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

 

COBERTURA ESPECIAL I. ACTO EN RIO GALLEGOS

CALETA OLIVIA YA TIENE AUTORIDADES PROCLAMADAS

  • PRESENTE. EL VICEGOBERNADOR ELECTO FABIAN LEGUIZAMON RECIBIÓ SU DIPLOMA HABILITANTE DE MANOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL
  • REPRESENTADO. POR GESTIONAR FONDO0S PARA EL AGUINALDO, CLAUDIO VIDAL NO ALCANZÓ A LLEGAR. DANIEL ÁLVAREZ SUBIÓ EN SU NOMBRE

 

COBERTURA ESPECIAL II. 29° CONFERENCIA INDUSTRIAL DE LA UIA EN BUENOS AIRES

LA INDUSTRIA PIDE “SEÑALES CLARAS” AL NUEVO GOBIERNO DE JAVIER MILEI

  • CRISTIANO RATTAZZI PIDIÓ LIBERAR EL TIPO DE CAMBIO
  • IGNACIO TORRES: “LAS ARCAS DEBEN SER DESCENTRALIZADAS TAMBIÉN”

 

EN ESTA NOTA Tapas

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