Un camión volcó este martes en la Ruta Provincial 43, y bomberos del Cuartel 11° Las Heras (Zona V) debieron intervenir en el accidente, que terminó con el chofer trasladado al hospital.

El incidente, frente al Barrio Sanidad, involucró a un camión Mercedes Benz que volcó sobre la banquina debido a la desestabilización de la carga, un tanque de agua, luego de que se cortara un zuncho.

El personal de emergencia controló los fluidos y desconectó la batería del vehículo. Además, colaboró en las tareas de enderezamiento con maquinaria particular. Al momento de la llegada de los bomberos, el conductor, que presentaba lesiones, ya estaba siendo trasladado al hospital por una ambulancia.

