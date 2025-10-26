Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A sus 91 años, Amada García volvió a vivir la emoción de participar en una jornada electoral. Nacida en Los Antiguos y vecina de Las Heras desde hace más de sesenta años, llegó temprano acompañada por su nuera, con quien vive en el barrio Aramburu, uno de los más antiguos de la localidad.

“Para mí es una alegría venir a votar”, expresó con una sonrisa, agradecida por la atención recibida en la escuela. “Estoy muy contenta, muy agradecida con todos, fue muy lindo cómo me atendieron”, agregó.

Amada recuerda haber votado “toda la vida”, incluso después de los 70 años, cuando el voto ya no es obligatorio. “Yo venía igual a votar con mi marido. Él era policía retirado, se llamaba Secundino Arbe. Hace tres años que lo perdí, pero siempre votábamos juntos”, contó con emoción.

Con paso firme y buen humor, la vecina de 91 años asegura que se mantiene activa gracias al cuidado de su familia y los controles médicos. “Me cuida mi hijo y mi nuera, gracias a ellos estoy como estoy. La doctora me controla todos los años, me hizo un chequeo completo y está todo bien”, comentó.

Amada trabajó toda su vida en Las Heras. “Fui la primera cocinera del comedor escolar de la Escuela N°3”, recordó con orgullo ante La Opinón Austral. “Empecé en el año 1973 y me jubilé ahí, después de muchos años. Me gustaba mucho cocinar, siempre me gustó la cocina”, sintetizó.

Mientras repasa su historia, no deja de agradecer por seguir de pie, con buena memoria y energía. “Siempre me gustó venir a votar. Es algo que uno no tiene que dejar de hacer”, afirmó. Y entre risas, cerró la charla con una frase que la pinta de cuerpo entero: “A mí me gusta estar bien, cuidarme y seguir adelante”.

