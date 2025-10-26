Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Escuela N° 53 Julia del Carmen Gómez de Las Heras cuenta con 10 mesas habilitadas y un padrón aproximado de 3.000 electores. Según informó la delegada del establecimiento, Alejandra Mesa, hasta el mediodía del domingo había votado entre un 20 y un 25% del padrón, lo que equivale a unos 600 electores.

Mesa explicó que en este edificio también emiten su voto los integrantes del Ejército y las Fuerzas Armadas, ya que figuran agregados en el padrón. En cambio, el personal policial lo hace en sus escuelas de origen, mediante relevos durante la jornada.

Entre las novedades de esta elección, la delegada destacó que la carga de datos ya no se realiza en planillas en papel, sino a través de una aplicación digital que envía los reportes por mesa a la Junta Electoral.

“Antes hacíamos un relevamiento general, ahora lo hacemos directamente desde el sistema y se suben los datos en tiempo real”, explicó.

Satisfacción con el nuevo sistema, al considerar que “es más fácil y rápido.

También mencionó la incorporación de una encuesta digital con código QR para que los votantes opinen sobre la experiencia de la boleta única de papel. Sin embargo, señaló que poca gente pudo completarla:

“Faltó información sobre cómo usarlo. No todos saben escanear un QR con el celular”, comentó.

Una votante de 98 años expresó su satisfacción con el nuevo sistema, al considerar que “es más fácil y rápido”, aunque observó que “la letra de la boleta es muy pequeña”. Otros electores mencionaron problemas de iluminación en las cabinas, dado que el edificio presenta limitaciones edilicias.

“Las aulas tienen poca luz natural y los tubos están deteriorados. Es algo que necesitamos mejorar”, reconoció Mesa.

La delegada resaltó que la votación se desarrolló con normalidad, sin incidentes relevantes, salvo por el caso aislado de una mujer que se molestó al encontrar el nombre de su padre fallecido en el padrón, situación que fue informada a la Junta Electoral.

