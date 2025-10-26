Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una elegancia que desafía el paso del tiempo, Milza Mónica Romero, de 88 años, se acercó este domingo a votar en la localidad de Las Heras, donde vive desde hace casi 70 años. Nacida en Neuquén, llegó siendo muy joven a Santa Cruz y dedicó gran parte de su vida al trabajo en el hospital local.

“Fui lavandera durante 30 años”, recordó con orgullo. Aquella institución funcionaba frente a la antigua comisaría, donde hoy se encuentra la EPP 84.

Madre de cuatro hijas, Milza crió sola a su familia en una casa humilde que, según cuenta, “siempre estaba llena de gente, desde el más chico hasta el más grande: maestros, doctores, todos pasaban por ahí”.

Ya jubilada, mantiene intacta su energía y compromiso cívico. En diálogo con La Opinión Austral, reafirmó: “No soy política, pero me gusta votar. Es como algo religioso para mí.”

“Que todo salga bien, el que salga, sale”, agregó con la serenidad de quien ha vivido muchas elecciones y conserva intacta la fe en la democracia.

