Con una elegancia que desafía el paso del tiempo, Milza Mónica Romero, de 88 años, se acercó este domingo a votar en la localidad de Las Heras, donde vive desde hace casi 70 años. Nacida en Neuquén, llegó siendo muy joven a Santa Cruz y dedicó gran parte de su vida al trabajo en el hospital local.
“Fui lavandera durante 30 años”, recordó con orgullo. Aquella institución funcionaba frente a la antigua comisaría, donde hoy se encuentra la EPP 84.
Madre de cuatro hijas, Milza crió sola a su familia en una casa humilde que, según cuenta, “siempre estaba llena de gente, desde el más chico hasta el más grande: maestros, doctores, todos pasaban por ahí”.
Ya jubilada, mantiene intacta su energía y compromiso cívico. En diálogo con La Opinión Austral, reafirmó: “No soy política, pero me gusta votar. Es como algo religioso para mí.”
“Que todo salga bien, el que salga, sale”, agregó con la serenidad de quien ha vivido muchas elecciones y conserva intacta la fe en la democracia.
