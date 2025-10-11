El 26 de septiembre, pasadas las 21 horas, un violento asalto sacudió la tranquilidad de Perito Moreno. Tres delincuentes encapuchados irrumpieron en la vivienda de una reconocida contadora pública y empresaria local, ubicada sobre Pasaje Pari Aike.

Según pudo saber el La Opinión Austral, la víctima de 60 años se encontraba en su casa junto a su hijo, de 38 años, y su pareja actual, cuando escuchó ruidos en el living. Al acercarse, vio a un hombre armado que sostenía del cuello a su hijo mientras gritaba: “Donde está la plata, venimos a cobrar, nosotros sabemos que ustedes tienen plata”.

Otro de los delincuentes, con un cuchillo de gran tamaño, amenazó a su pareja. Un tercero, de contextura delgada, colaboró en reducir al grupo familiar. Bajo intimidación, los llevaron a una de las habitaciones, donde la mujer terminó entregando 30 mil dólares en efectivo, además de joyas, relojes de marca y tres teléfonos celulares. En la denuncia la mujer precisó: un reloj Gucci con malla de cuero marrón con incrustaciones metálicas, un reloj Tyson negro, varias piezas de joyería y una alianza de oro y una notebook Lenovo azul.

Tras la denuncia, la División de Investigaciones (DDI) de Perito Moreno y la Policía Judicial iniciaron un trabajo de campo que permitió identificar a los involucrados y desplegar una investigación de alcance nacional.

La investigación: una banda organizada con vínculos en la Santa Fe narco

Las pesquisas determinaron que se trató de un asalto planificado. Según fuentes policiales, la banda actuó con información previa sobre la víctima, y la investigación apunta como principal sospechoso a un hombre cuyas iniciales son Jorge Azzi, oriundo de Perito Moreno, como uno de los organizadores locales.

Los dos detenidos en Santa fe por el asalto millonario en Santa Cruz serán indagados por el juez en Las Heras.

Jorge Azzi habría sido quien aportó el “dato” sobre el dinero en la casa de la contadora y estableció contacto con un hombre de unos 50 años residente en Santa Fe, quien lideró la operación y coordinó la llegada del grupo delictivo. El santafesino era quien más experiencia tenía en este tipo de asaltos.

El trabajo de inteligencia permitió reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho. Luego del robo, parte del botín fue hallado en poder de un ciudadano chileno detenido en Perito Moreno, quien tenía además un kilo de marihuana. Otro cómplice fue capturado cuando intentaba sacar del pueblo a los principales autores.

Días más tarde, en Puerto San Julián, la Policía logró arrestar a tres personas —dos hombres y una mujer— que tenían dólares, joyas y las llaves del vehículo utilizado en el asalto. La mayoría de los detenidos son oriundos de Buenos Aires y habían llegado a la provincia pocos días antes del ataque.

En Santa Fe cayeron los últimos dos sospechosos

El sábado 4 de octubre, y tras un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz y la Policía de Santa Fe, fueron detenidos una mujer y un hombre vinculados directamente con la planificación y ejecución del asalto.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que los sospechosos habían abandonado la provincia luego del robo y se habían trasladado a la región centro del país, donde continuaban ocultos mientras intentaban eludir la justicia. Con esa información, se ordenaron allanamientos simultáneos en las localidades de Santo Tomé y Sauce Viejo, más precisamente en domicilios ubicados sobre calles Necochea, Azcuénaga y Monasterio al 1200. Durante los procedimientos, los agentes incautaron una importante cantidad de cocaína, varios teléfonos celulares, joyas de alto valor, dinero en efectivo y documentación vinculada a la causa. Uno de los detenidos fue además imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El operativo también derivó en la detención de un tercer individuo de 22 años por resistencia a la autoridad.

Los procedimientos fueron supervisados por el secretario de Seguridad santacruceño, Bruno Gómez, y el jefe del Departamento de Investigaciones Zona Norte, Comisario Mayor Pablo Méndez, junto a funcionarios del área de Investigación Criminal santafesina.

Los detenidos fueron trasladados a Santa Cruz este sábado 11. La mujer quedó alojada en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia, mientras que el hombre fue derivado a la Comisaría Tercera. En los próximos días serán trasladados a Las Heras, donde serán indagados por el juez Eduardo Quelín, a cargo de la investigación.

La empresaria víctima del asalto

La víctima del asalto es una vecina reconocida en la comunidad de Perito Moreno. Contadora pública de profesión, participó en diversos proyectos empresariales de la región. En 2011 fundó junto a su exesposo la empresa constructora FEBISA SRL, dedicada a obras civiles y servicios industriales. Desde 2014, se desempeña además como vicepresidenta de TRINE S.A., una compañía de ingeniería y proyectos encabezada por su hijo, a quien los delincuentes lo amenazaron con un arma.

El domicilio de Perito Moreno donde ocurrió el asalto.

En 2023, la familia también impulsó un emprendimiento farmacéutico local, junto a un grupo de socios. Un año más tarde, disolvió la sociedad comercial, con la que había gestionado una estación de servicio en la localidad. Su perfil profesional y su vínculo con importantes empresas de la zona habrían sido factores que atrajeron la atención de los delincuentes.

Un operativo interprovincial que cerró el cerco

Desde la Secretaría de Seguridad de Santa Cruz destacaron la cooperación entre las provincias de Santa Cruz, Santa Fe y Buenos Aires, que permitió desarticular completamente a la organización criminal. La causa sigue en curso bajo la carátula de “Robo calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.