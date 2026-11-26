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En 15 días se van a cumplir dos meses de la muerte de Martina Ríos, la joven de 22 años que quedó atrapada en un incendio intencional en un departamento de Las Heras. Hasta el momento no hubo avances en la Justicia y la familia reclama que Enzo Acosta, exnovio de la víctima que estaba en el domicilio en el momento del incendio, sea imputado, declare y sea detenido.

El miércoles 25 de noviembre, la madre de Martina, Cintia Fernández y su abogado querellante viajaron a Caleta Olivia para encontrarse con el juez de Recursos Carlos Borges. La mujer fue entrevistada por La Opinión Austral, dijo que no tiene miedo y que va a seguir luchando para que se haga justicia por el crimen de su hija menor.

Martina tenía tan solo 22 años cuando perdió la vida en el incendio de Las Heras.

Luciani en LU12 AM680

Alberto Luciani relató a LU12 AM680 que con la madre de la víctima tomaron la decisión de viajar a la localidad de Caleta Olivia dado a los planteos que realizaron en el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 que son rechazadas arbitrariamente. “Interpusimos determinados recursos porque tenemos derechos y deben ser resueltos por el juez Borges”, comenzó diciendo.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 16 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Y añadió que les pareció atinado reunirse con él y “explicarle la situación desde adentro de la causa”, ya que entendieron junto a Fernández que “era más fructífero” antes de que el magistrado lea el expediente “que no brinda más información” y explicarle algunas cuestiones de la causa.

Cintia Fernández, madre de Martina Ríos, junto al abogado Alberto Luciani, estuvieron en Caleta Olivia y hablaron con La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el encuentro, a Borges le explicaron “la arbitrariedad con la que se viene manejando a nuestro entender el juzgado y en especial el juez Quelín” ante los muchos planteos que se ha hecho en la causa referidos a la “imputación y detención del principal sospechoso”. Se trata de Acosta, el único sobreviviente del incendio.

“Así como le explicamos al juez y a los medios con los que hablamos ayer, no es en base a un prejuicio, un acto de venganza o a una visión parcializada en las cosas, sino en base a las pruebas objetivas que hay en el expediente”, añadió Luciani sobre la postura que sostienen la querella y fiscalía.

Enzo Acosta se encontraba con Martina Ríos el día del incendio y es el único sobreviviente del siniestro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Las pericias de Bomberos y Criminalística fueron contundentes y claras. “En una de esas pruebas, se determinó que el incendio era intencional, que encontraron trapos con combustible dentro de la vivienda, que Martina estaba en el piso superior y el principal sospechoso estaba abajo, muy cerca de donde se inició el foco ígneo”, dijo.

Provocado por un humano y se usó un acelerador

El abogado penalista se refirió a anomalías e interferencias políticas o personales en la causa que tramita el juzgado lasherense y mencionó que podrían estar relacionadas con que “la madre de Acosta es subsecretaria de seguridad del municipio de Las Heras y jefa de la guardia urbana”.

Eduardo Quelín, juez a cargo de la causa.

Otro punto reclamado por el doctor es que la causa se viene llevando en contra de lo que establecen los protocolos de violencia de género, que establecen que “frente a un acto de una muerte violenta de una mujer, como fue la de Martina Ríos, se debe establecer como primera hipótesis de trabajo que es un femicidio”.

Cintia Fernández (pelo corto), la mamá de Martina Ríos, llora frente a la imagen de su hija. (Fotos: Jorge Bilbao).

Asimismo, reclamó que en el juez de Instrucción y el fiscal nunca lo caratularon así y empezaron a evaluar otras hipótesis “como si el incendio hubiese sido accidental, como si hubiera sido provocado por los animalitos de Martina”, dijo. Varias de las mascotas que la joven rescataba de las calles fallecieron en el incendio.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 15 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

La justicia tenía la hipótesis de que el incendio podría haber sido causado por alguno de los animales que tiró un sahumerio u otro elemento similar que habían colocado en la vivienda. “Cuando la prueba fue contundente, dice que fue intencional, provocado por un humano y que se usó un acelerador de fuego”, sostuvo.

La lucha de Cintia por su hija Martina

El abogado sostuvo que la ironía del caso es que la madre de Martina tenga que andar viajando y recorriendo juzgados y fiscalías en busca de justicia por el caso de su hija. “Que tenga que andar peregrinando por todos estos lugares buscando que accionen funcionarios de la Justicia constituye una violencia, es como una violencia institucional”.

Cintia Fernández, madre de Martina Ríos, durante la suelta de globos en domingo 8, día en que la joven habría cumplido 23 años. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Y agradeció que el juez de Recursos los haya recibido en su despacho y vaya a analizar los planteos realizados por la querella y la familia, aunque Luciani reconoció que no tendría que ser así y “la Justicia debería haber actuado sola sin que nosotros estemos presentando tantas cuestiones”.

La madre de Martina Ríos junto a otros familiares. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, contó que Borges escuchó a Cintia, le preguntó cuestiones personales de Martina, cómo era y otras cosas que demostraron que quería indagar e interiorizarse del lado humano de la causa. “Fue la primera vez que Cintia tuvo un trato respetuoso y humanitario, ella sintió que la escuchó y nos queda esperar que la causa tenga otro desenlace”, manifestó.

El homenaje a Martina Ríos en la localidad de Las Heras.

Acosta no fue imputado y tampoco declaró

Acosta no fue imputado y tampoco declaró en la causa, a pesar de que quedó comprobado que estaba solo con Martina la tarde del incendio. “No solamente nosotros pedimos la imputación y la detención, sino que en los últimos días también el fiscal de instrucción, Ariel Candia, también se sumó al pedido de que Enzo Acosta debe ser imputado y detenido con prisión preventiva.

Candia acusa a Acosta de feminicidio, mientras que la querella lo acusa de femicidio y tres homicidios agravados más, que es alevosía, enseñanza y homicidio agravado por ser expareja. “Nosotros entendemos que hay cuatro causas de agravación de este homicidio”, dijo.

El fiscal Ariel Candia, dialogó con La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“El fiscal entiende que hay una sola que es femicidio, él puede tener esa visión, lo entendemos, es razonable. Es decir que el juez no procede, no sabemos por qué, porque las dos partes fundamentales de la acusación, que son la fiscalía y la querella, se lo están pidiendo y el juez está en una situación de que no avanza”, agregó.

Cintia y Gabriela, dos casos y un mismo pedido

Luciani estuvo presente en la marcha que se realizó el miércoles 25 en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde acompañó a Cintia y a Gabriela Extremador, madre de Gimena Extremador, la joven que a sus 29 años fue asesinada a puñaladas, el 17 de noviembre de 2023Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Gabriela Extremador se presentó en la Cámara Criminal de Caleta Olivia y habló con el juez Mario Albarrán. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Me invitaron y viajé para Las Heras, estuve con las dos mamás y les decía que las admiro por lo fuerte que son, porque la verdad que si estuviera en su lugar no sé, me quedaría en casa a llorar; la movilización de ellas hizo que las causas pudieran avanzar, fue por la fuerza de esas dos mamás”, dijo.