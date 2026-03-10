Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los restos de la joven fueron entregados a sus padres durante la mañana y cerca de las 16 horas recibió cristiana sepultura. Hasta la localidad habían llegado familiares desde San Rafael, Mendoza, entre ellos su madre Gisela Maya, quien viajó tras conocer la noticia del fallecimiento de su hija.

En un primer momento la familia analizaba trasladar el cuerpo hacia Mendoza para realizar allí la despedida o avanzar con la cremación. Sin embargo, finalmente ninguna de esas opciones pudo concretarse debido a los altos costos que implicaba el traslado y también a la situación de salud del esposo de la joven.

Dana había llegado a Santa Cruz junto a su pareja Gabriel Fariña en busca de trabajo. La pareja residía en Las Heras junto a sus hijos y había iniciado un emprendimiento comercial, un minimercado, mientras alquilaban la vivienda donde vivían.

El coche fúnebre trasladó el cuerpo de Dana Flores hacia el cementerio de Las Heras. En el asiento del acompañante viajaba su madre, acompañando el último adiós a su joven hija.

Tras la tragedia, los padres de ambos debieron hacerse cargo de la situación generada en la ciudad, que incluye resolver el futuro del comercio y afrontar momentáneamente los compromisos vinculados a los alquileres tanto del local como de la vivienda.

En paralelo, desde San Rafael amigos y familiares de Gisela Maya impulsan una campaña solidaria para recaudar dinero y afrontar los gastos que surgieron tras la tragedia, además de colaborar con el traslado y la situación de los tres hijos de la joven.

El esposo de Dana, Gabriel Fariña, resultó gravemente herido en el mismo accidente. Tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Distrital “Benigno Fernández” de Las Heras, fue trasladado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde continúa internado.

El féretrode dana Flores fue trasladado desde la cochería para iniciar el cortejo fúnebre que luego partió hacia el cementerio de Las heras.

En tanto, las otras tres personas que resultaron heridas en el choque permanecen internadas en el hospital de Las Heras, donde se recuperan de las lesiones sufridas.

En diálogo con La Opinión Austral, los padres de Dana señalaron que la familia enfrenta ahora una situación compleja tanto desde lo emocional como desde lo económico. “La situación económica y los aspectos a resolver son muchos. Esto para nosotros recién empieza y los costos económicos son muy altos”, expresaron.

La despedida realizada este martes reunió a familiares, amigos y vecinos que acompañaron a la familia en el cementerio local para dar el último adiós a la joven madre.

Leé más notas de La Opinión Austral