Un grave episodio se registró ayer miércoles por la mañana en la localidad de Las Heras, cuando dos perros cayeron en una pileta con petróleo ubicada en la zona de la Batería LH 1 y quedaron completamente empetrolados, sin posibilidades de salir por sus propios medios.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, fue la hembra quien comenzó a alertar desesperadamente en medio del campo, mientras su compañero intentaba salir de la pileta sin éxito. La situación fue advertida por trabajadores de la empresa Oleosur, quienes intervinieron de inmediato y lograron rescatar a ambos animales.

Tras el rescate, los perros fueron trasladados y quedaron bajo el cuidado de Florencia Fuentes, protectora independiente de Las Heras, quien los recibió en un hogar de tránsito y comenzó de manera urgente con el proceso de asistencia y recuperación.

Uno de los perros rescatados tras caer en una pileta con petróleo en la Batería LH 1, en Las Heras.

En diálogo con La Opinión Austral, Fuentes explicó que “desde ayer a la mañana estoy a cargo de ellos. Los baños deben hacerse con aceite y detergente, en varias etapas, porque el petróleo es altamente contaminante, tóxico y provoca una fuerte irritación en la piel”.

Según detalló, el macho es el animal que presentaba mayor compromiso, ya que tenía una mayor cantidad de petróleo adherido al cuerpo. Ambos perros recibieron atención veterinaria por parte del Dr. Scott y presentan episodios de diarrea, posiblemente vinculados a la ingesta de hidrocarburos, aunque su estado general es estable.

Fuentes indicó además que la hembra no se separa de su compañero y lo cuida de manera permanente. Al parecer, habría sido mamá recientemente.

Según pudo averiguar La Opinión Austral, el sector donde cayeron los animales corresponde a una pileta de emergencia, utilizada en instalaciones petroleras para contener eventuales desbordes de tanques ante situaciones imprevistas. Estas piletas cuentan con una membrana plástica especial y su función es evitar un daño ambiental mayor, ya que el petróleo contenido debe ser posteriormente recuperado una vez controlada la contingencia. En este caso, de acuerdo a la información recabada, el hidrocarburo habría permanecido en la pileta, generando una situación de riesgo tanto ambiental como para la fauna que transita habitualmente la zona.

Ambos perros permanecen juntos durante su recuperación, tras ser rescatados por trabajadores petroleros.

El proceso de descontaminación demanda grandes cantidades de aceite, detergente, trapos y alimento, por lo que desde la protectora solicitaron la colaboración de la comunidad para poder continuar con los tratamientos. Una vez finalizada la rehabilitación, ambos animales serán castrados y dados en adopción responsable.

Desde el espacio de protección animal destacaron y agradecieron especialmente la intervención del personal de Oleosur, cuya rápida acción permitió evitar un desenlace fatal.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Florencia Fuentes, protectora independiente de Las Heras, al teléfono 0297 15-494-7145.

