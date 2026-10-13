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El gato que sobrevivió al incendio fatal ocurrido el domingo 11 de octubre en Las Heras comenzó a mostrar señales alentadoras en su recuperación.

Después de sufrir quemaduras en distintas partes del cuerpo, el animal se encuentra bajo el cuidado de Florencia Fuentes, integrante de la agrupación proteccionista “Sanando Huellitas“, que este martes compartió novedades sobre su estado de salud.

A través de las redes sociales, desde la organización informacion que el felino amaneció más animado, aunque presentó algo de tos, por lo que tenía prevista una nueva visita al veterinario para evaluar su evolución y continuar con las curaciones.

Entre las señales positivas, destacaron que comenzó a desplazarse por la casa y que ya se anima a bañarse por sus propios medios. En los videos difundidos este martes se lo observa mientras se acicala, un comportamiento que refleja una mejor disposición después de los difíciles momentos que atravesó.

“Si está más animado, recorre la casa y conoció a la manada de rescatados y familia con los que comparte hogar”, publicaron.

El gato que sobrevivió al incendio en Las Heras sufrió quemaduras en los bigotes, las orejas y las almohadillas de las patas.

Las quemaduras y el tratamiento veterinario

El lunes por la tarde, la agrupación había informado que el gato recibió atención veterinaria. Se trata de un macho castrado cuyo pelaje largo habría contribuido a protegerlo parcialmente del fuego.

“Sus almohadillas, orejas y parte de la carita están quemadas”, detallaron en aquella publicación. Durante la consulta, le administraron antibióticos y analgésicos, mientras que las curaciones debían continuar al día siguiente para favorecer su recuperación sin someterlo a un estrés innecesario.

El felino comenzó a bañarse y limpiarse por sus propios medios.

Además, señalaron que solo podía alimentarse con comida blanda. Debido a las lesiones y al impacto del siniestro, el seguimiento profesional resulta fundamental para acompañar su evolución.

Fuentes decidió alojarlo en su casa hasta que se encuentre completamente recuperado. Asimismo, mantiene contacto con los familiares de Martina para evaluar si desean volver a hacerse cargo del animal una vez que reciba el alta.

“Hasta que no esté al 100% recuperado no se va a ir y lo voy a tener yo. Hay que ver si la familia quiere quizás volver a recuperar al gatito o no”, precisó en diálogo con La Opinión Austral.

En una de sus publicaciones, Carla Martina Ríos Fernández compartió una fotografía de diez gatos, entre adultos y pequeños, mientras comían. “Mis bebes, los amo”, escribió junto a la imagen.

Cómo ayudar a cubrir los gastos

La recuperación del felino implica gastos de consultas, medicamentos y curaciones. Por ese motivo, desde “Sanando Huellitas” reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para poder sostener su tratamiento. Quienes deseen aportar pueden realizar una transferencia al alias sanandohuellitas.lh, a nombre de Florencia Fuentes.

La agrupación compartió igualmente novedades alentadoras sobre otra perra que está bajo su cuidado y que presenta episodios de convulsiones. Según la información difundida este martes, no había vuelto a convulsionar, ya había salido de su cucha y comenzado a comer y tomar agua. El animal también deberá recibir atención veterinaria.

La investigación por el incendio fatal acaecido en Las Heras tomó un giro inesperado tras la confirmación obtenida por La Opinión Austral. Fuentes consultadas revelaron que los resultados de las pericias realizadas por Bomberos en la vivienda que compartían Martina Ríos y Enzo Acosta confirmaron la peor noticia: El incendio fue intencional.

Con este nuevo avance que se conoció minutos después de las 11:00 de la mañana de este martes, la carátula cambió a homicidio calificado. La causa se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de la ciudad de la zona norte de Santa Cruz.

Proteccionistas de Las Heras despidieron con dolor a Carla Martina Ríos Fernández y recordaron su compromiso con el rescate y la adopción de animales.

Cabe destacar que el siniestro se produjo alrededor de las 15 en un departamento ubicado en la parte posterior de una propiedad sobre la calle Alem al 558, entre Malvinas y Primero de Mayo. La emergencia movilizó a efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y especialistas en criminalística.

Luego del llamado 911, los equipos de emergencia encontraron dificultades para acceder a la planta alta debido al fuego y al deterioro de una escalera de madera. Ante la imposibilidad de avanzar por ese sector, los bomberos ingresaron por el techo y cortaron un candado colocado en una ventana.

Una vez dentro, encontraron a sin vida a Martina Ríos -reconocida proteccionista animal de su localidad-, como así también a la mayoría de sus gatos y a una de sus perras. Solo un felino logró sobrevivir.

El comisario Ángel Sánchez señaló a este medio que algunos efectivos quedaron profundamente afectados por las dificultades para llegar hasta ella: “Hay efectivos muy afectados porque no podían subir y escuchaban a la chica con vida, sus gritos. Era imposible subir por la escasa visibilidad y el fuego en la escalera”.

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