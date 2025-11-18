Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del lunes dejó un saldo de destrucción en varios puntos de Las Heras tras el fuerte temporal de viento que azotó a toda la región, con ráfagas que, según los registros oficiales, superaron los 150 kilómetros por hora.

Una de las estructuras afectadas fue la iglesia Asamblea de Dios Cristiana (ADC), ubicada detrás del aeroclub, sobre calle San Martín al 2008, donde la fuerza del viento desprendió por completo el techo del templo, provocando daños materiales de gran magnitud.

En diálogo con La Opinión Austral, Omar Vargas, administrador del lugar, confirmó que el hecho ocurrió en cuestión de minutos y que el impacto fue “mucho más grande que la vez pasada”, considerando que el mismo edificio ya había sufrido afectaciones en otros temporales. “Se nos voló el techo completo, un daño total”, resumió.

Las imágenes tomadas este martes permiten dimensionar la gravedad de lo ocurrido: tirantes de madera quebrados, cables caídos, placas de durlock y cielorraso esparcidas por todo el salón, sectores del piso levantados y la estructura interior completamente expuesta al cielo abierto. En las paredes todavía podían leerse los mensajes bíblicos que acompañan las reuniones del templo, como “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.

Actualmente, quien se encuentra a cargo del lugar es un colaborador de confianza del pastor Hugo Cordero, quien no se encontraba en la localidad, ya que se halla en Misiones por motivos personales. “Estamos viendo cómo vamos a reconstruir todo de nuevo”, indicó, al tiempo que agradeció la ayuda de Silvia Cárdenas, vecina de la comunidad que impulsó una campaña solidaria para difundir la situación.

La iglesia, que cumple un importante rol social y de contención espiritual en el barrio, lanzó un pedido a toda la comunidad para colaborar con materiales o ayudas económicas que permitan iniciar cuanto antes la reconstrucción del edificio.

Quienes deseen realizar un aporte pueden hacerlo a través del alias MZIGARAN6439.NX.ARS, a nombre de María Zigaran, integrante de la congregación.

“Hoy nos toca pasar esta prueba y confiamos en que podremos levantarnos una vez más”, expresaron desde la ADC, quienes esperan que en los próximos días, con mejores condiciones climáticas, se pueda avanzar en tareas de reparación.

