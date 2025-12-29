Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las celebraciones de fin de año, desde el Hospital Distrital Las Heras difundieron un mensaje dirigido a la comunidad con el objetivo de promover festejos responsables y sin el uso de pirotecnia, remarcando la importancia del cuidado de la salud, el ambiente y la convivencia social.

Desde el nosocomio señalaron que la utilización de pirotecnia representa un riesgo para niños, personas mayores, personas con discapacidad, personas con trastornos del espectro autista y animales, además de generar un impacto negativo en el medio ambiente.

En la localidad de Las Heras la venta y el uso de pirotecnia se encuentran prohibidos desde el año 2018, en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 1448/16, conocida como “Pirotecnia Cero”.

En ese sentido, recordaron que en la localidad de Las Heras la venta y el uso de pirotecnia se encuentran prohibidos desde el año 2018, en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 1448/16, conocida como “Pirotecnia Cero”, que también prohíbe la fabricación, tenencia, depósito, circulación y transporte de estos elementos.

Asimismo, remarcaron que la Ley Provincial N.º 3636 establece la prohibición en todo el territorio de Santa Cruz de la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artículos de pirotecnia y cohetería, sean de venta libre o no.

Finalmente, desde el Hospital Distrital Las Heras invitaron a la comunidad a optar por celebraciones responsables, priorizando el bienestar colectivo y una convivencia más respetuosa para todos durante las fiestas de fin de año.

