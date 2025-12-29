Your browser doesn’t support HTML5 audio
En el marco de las celebraciones de fin de año, desde el Hospital Distrital Las Heras difundieron un mensaje dirigido a la comunidad con el objetivo de promover festejos responsables y sin el uso de pirotecnia, remarcando la importancia del cuidado de la salud, el ambiente y la convivencia social.
Desde el nosocomio señalaron que la utilización de pirotecnia representa un riesgo para niños, personas mayores, personas con discapacidad, personas con trastornos del espectro autista y animales, además de generar un impacto negativo en el medio ambiente.
En ese sentido, recordaron que en la localidad de Las Heras la venta y el uso de pirotecnia se encuentran prohibidos desde el año 2018, en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 1448/16, conocida como “Pirotecnia Cero”, que también prohíbe la fabricación, tenencia, depósito, circulación y transporte de estos elementos.
Asimismo, remarcaron que la Ley Provincial N.º 3636 establece la prohibición en todo el territorio de Santa Cruz de la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artículos de pirotecnia y cohetería, sean de venta libre o no.
Finalmente, desde el Hospital Distrital Las Heras invitaron a la comunidad a optar por celebraciones responsables, priorizando el bienestar colectivo y una convivencia más respetuosa para todos durante las fiestas de fin de año.
