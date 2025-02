Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La campaña impulsada por los Bomberos Voluntarios de Las Heras para ayudar a la Comarca ya realizó la primera entrega de material para colaborar tanto con quienes están combatiendo el fuego como con las familias damnificadas.

Este fin de semana, antes de que saliera el cargamento con destino a El Bolsón, Abigail Ampuero y Anabel Quintana, bomberas voluntarias, dialogaron con el Grupo La Opinión Austral sobre cómo fue el desarrollo de la campaña.

Foto: Jorge Bilbao/FM Las Heras 92.1

Durante la colecta se reunieron Elementos de Protección Personal (EPP) como gafas, guantes, mamelucos, ropa térmica, cuellitos medias, “todo para los brigadistas, rescatistas, los que están combatiendo en primera linea”, indicó Ampuero.

También reunieron ropa, ropa de cama, alimentos, alimentos para mascotas y agua.

“La clasificación es un trabajo de muchas horas, los vecinos han separado mucho, les agradecemos un montón, nos ahorraron muchísimo tiempo”, mencionó.

“La gente se fue acercando con lo que podía. Estamos muy conformes con todos, desde los que han venido a ayudar, los que han aportado trayendo las cosas, yendo a buscar, hay ayuda por todos lados. El agradecimiento a toda la gente que se ha sumado“, destacó Ampuero.

Foto: Jorge Bilbao/FM Las Heras 92.1

Por su parte, Anabel Quintana, quien junto al jefe Luis Saraza viajó a El Bolsón, comentó previamente: “Vamos a ver en qué podemos ayudar como bomberos, sabemos que hay muy poca gente, civiles que están ayudando y que se quedaron con lo puesto. Nos informaban que hay gente que está combatiendo el fuego en alpargatas, la idea es ayudarlos a que estén mas protegidos y ver qué podemos hacer nosotros con la experiencia y las capacitaciones que tenemos”.

“Fue impresionante como se copó la gente, estamos totalmente agradecidos a la difusión y al de boca en boca porque sabemos que no todos tienen redes sociales. Agradecemos a nuestras familias que nos han bancado tantas horas fuera de casa y a nuestros hijos que también han hecho su parte, como mamás nos ayuda un montón que cooperen, son pequeños voluntarios”, manifestó.

En El Bolsón, después de descargar las donaciones de los vecinos.

Además, recordó que los gestos de solidaridad se han dado en un contexto económico adverso. “Entendemos que el país no está pasando una buena situación y en la localidad no estamos en una gran situación económica, cada granito suma“, destacó.

Bomberos Voluntarios continúa trabajando ahora en una segunda etapa en la que invitan a colaborar con elementos de higiene para bebé (pañales, algodón, óleo, etc.), EPP (mamelucos, gafas, guantes de vaqueta, casco, botines, etc.), alimentos no perecederos, elementos de botiquín (gasas, ventas, cinta), platsul y colirio.