La tranquilidad de Las Heras se vio abruptamente interrumpida en las últimas horas por un impactante episodio de violencia que mantuvo en vilo a la localidad. Un hombre, armado con una carabina, abrió fuego contra un efectivo policial en plena calle, generando una situación de alto riesgo que, por fortuna, no derivó en una tragedia mayor. La Comisario Rocío Guardo, jefa de la seccional segunda, brindó detalles exclusivos a LU12 AM680 sobre el dramático suceso.

El hecho se desencadenó en la tarde de ayer, pasadas las 18 horas, cuando la Comisaría Segunda recibió un llamado telefónico crucial. Una vecina alertó sobre la presencia de una persona caminando por las inmediaciones del barrio Malvinas con un arma de fuego, efectuando disparos. Este aviso, sin denuncias previas sobre el individuo, fue el detonante de un operativo que rápidamente escalaría en tensión.

Con la premura del caso, una primera comisión policial se dirigió al lugar, corroborando la información tras un rastrillaje que los llevó al barrio Sanidad, ambos barrios paralelos a la Ruta 43. Allí, los agentes se encontraron con un masculino que portaba un arma larga tipo carabina. Desde el primer momento, este sujeto mostró una actitud extremadamente hostil, amenazando y apuntando a los efectivos, lo que impidió una detención inmediata y pacífica.

Ante la gravedad de la situación, y la imposibilidad de reducir al individuo, se solicitó de inmediato apoyo policial. La colaboración llegó no solo de la propia dependencia, sino también de la Seccional Primera, que acudió en auxilio. Un segundo móvil, con dos efectivos de la Comisaría Segunda, arribó al lugar y observó cómo el masculino se situaba nuevamente sobre la Ruta 43, intentando pasar al barrio Malvinas.

Fue en ese instante crítico cuando los dos policías descendieron del móvil con el objetivo de lograr la demora de esta persona. Sin embargo, al intentar impartirle directivas claras y solicitarle que depusiera su actitud, el agresor persistió en su accionar hostil. La Comisario Guardo relató con crudeza el momento culmine: el sujeto le manifestó a uno de los efectivos que se retirara “porque iba a dispararle“. Y así fue. Con un absoluto desprecio por la vida humana, apuntó y disparó sin mediar palabras contra el agente. La rápida reacción y la pericia del efectivo le permitieron evadir el impacto. Inmediatamente, el segundo policía reaccionó con un disparo disuasivo, lo que permitió al primer efectivo abalanzarse sobre el agresor, logrando desarmarlo, “como si le hubiera sacado un arma blanca” dijo Guardo.

Producto de este forcejeo, el agresor resultó con una lesión grave, pero finalmente pudo ser reducido y la prevención se concretó sin mayores inconvenientes. El efectivo policial agredido fue trasladado de inmediato al hospital, donde se le certificaron lesiones de carácter grave, incluyendo una fractura en una mano. Afortunadamente, su vida no corre peligro y, si bien este viernes se le realizaban exámenes médicos, se espera una intervención quirúrgica para mañana.

El agresor, un masculino mayor de edad y oriundo de Las Heras, aunque no conocido en el “ambiente” delictivo local, fue aprehendido en el lugar y trasladado al hospital para su atención. Posteriormente, y siguiendo directivas judiciales, quedó detenido en carácter de incomunicado hasta el mediodía. Durante la jornada de este viernes, fue trasladado a la sede judicial interviniente para prestar declaración indagatoria y permanece detenido. La Comisario Guardo aclaró que, si bien la causa está en plena etapa de investigación para determinar las motivaciones de este violento accionar, no existían denuncias previas contra el individuo, siendo el llamado de la vecina el único antecedente.

Para la Comisario Guardo, si bien estas son “situaciones que no son agradables“, lo importante es que “no pasó a mayores”. Este incidente, calificado incluso de “insólito” por el entrevistador, subraya los riesgos a los que se enfrenta a diario el personal policial.