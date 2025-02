Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El recuerdo del efectivo Jorge Sayago de la Policía de Santa Cruz y el dolor por su partida de este plano siguen intactos en la localidad de Las Heras y el resto de Santa Cruz. El agente, comisario post mortem, falleció la madrugada del 7 de febrero del año 2006, cuando un grupo de manifestantes atacó la dependencia de la Comisaria Segunda con fines de reclamar la liberación de Mario Navarro, un delegado petrolero que había sido detenido unos días antes.

El delegado fue detenido cuando salía de los estudios de la radio emisora FM Soberanía, debido a que lideraba protestas de trabajadores petroleros con cortes de ruta incluidos para reclamar un aumento del mínimo de las ganancias y la anulación de dicho impuesto. La protesta había comenzado el 23 de enero y se trataba de un conflicto al margen del gremio. Los manifestantes, no solo impedían el paso por la ruta provincial 43, sino también el acceso a la planta de YPF y a las rutas 16 y 18.

La capilla que lleva el nombre de Jorge Sayago.

A las 23:30 horas del día 6 de febrero del mismo año, un centenar de manifestantes macharon para reclamar que Navarro sea liberado. Afuera de la Comisaría Segunda, donde estaba alojado el delegado petrolero, se produjo un violento y fuerte enfrentamiento con el personal que custodiaba el lugar, utilizando no solo la fuerza física, sino también palos, barretas de hierro, y armas de fuego. En ese marco, provocaron la muerte de Sayago.

Este viernes 7 de febrero de 2025 se conmemora el aniversario 19° de la muerte del efectivo. La comisaria Rocío Guardo, jefa de la dependencia policial, fue la anfitriona del acto homenaje que se realizó desde las 11 horas. En el mismo participó el comisario Ángel Sánchez, jefe de la Comisaría Primera. Asimismo viajaron desde Caleta Olivia autoridades de la Dirección General Regional Norte; el comisario inspector José Britos, subdirector; el comisario inspector Maximiliano Moreno, jefe de Departamento; el comisario inspector Cristian Salicas, jefe de Sección de Operaciones.

Colocaron ofrendas en la capilla que lleva su nombre. FOTO: JORGE BILBAO/LAS HERAS

La palabra de Sánchez y Candia

En este sentido, el diario La Opinión Zona Norte dialogó con el comisario Ángel Sánchez, quien estuvo presente en el acto. “Se conmemora un año más del fallecimiento del comisario post mortem Jorge Sayago y, como todos los años, nos juntamos entre las dependencias para realizar este pequeño homenaje”. En otras localidades de la provincia de Santa Cruz llevaron a cabo pequeñas ceremonias para recordar al efectivo ultimado en un enfrentamiento con tintes gremiales.

“Es un día triste para la policía y para la comunidad lasherense en general por los hechos que acontecieron en el 2006, pero seguimos firmes y con el compromiso de que estas cosas no vuelvan a suceder. Se perdió la vida de un efectivo policial, pero ha que ser positivo y seguir peleando por la seguridad de la sociedad, siempre dialogando para evitar este tipo de tragedias”, comentó el jefe de la seccional primera.

Ángel Sánchez, jefe de la Comisaría Primera de Las Heras. FOTO: JORGE BILBAO/LAS HERAS

Asimismo, recordó que el año del fallecimiento de Sayago, él se encontraba cursando sus estudios secundarios, por lo que no alcanzó a conocerlo personalmente. “Me encontraba con mis compañeros de curso, estaba jugando un campeonato de fútbol en el complejo deportivo 11 de Julio cuando ocurrió todo, hasta el lugar en el que estábamos llegaron los gases lacrimógenos de esa noche”, le comentó a este medio, y recordó que por ese entonces en ese sector solamente estaba la dependencia policial y los alrededores estaban vacíos.

Otro de los participantes del evento fue el fiscal Ariel Candia, quien también habló con La Opinión Zona Norte y manifestó: “Lamentablemente recordamos ese momento triste para Las Heras, a mí me tocó ser parte activa en el proceso porque fui fiscal de juicio, entonces vivimos momentos difíciles todos, no solamente al personal policial y la gente involucrada, sino para las personas que tuvieron que ser llevadas a juicio”. La discusión judicial se llevó a cabo a fines de año 2013, siete años después del hecho.

Ariel Candia, fiscal de Las Heras. FOTO: JORGE BILBAO/LAS HERAS

El abogado rememoró que en aquel momento la ciudad lasherense no tenía un Juzgado de Instrucción Penal y las cusas recaían en la sede judicial de Pico Truncado. “La investigación la hicieron en Truncado y cuando se creó el juzgado acá seguimos adelante con la investigación”, comentó Candia. Además del expediente de 20 cuerpos por el caso de Sayago, que ya estaba casi cerrado, recibieron otras miles causas. “Nos tocó hacer la parte final que era la elevación a juicio”, añadió.

“En mi caso me tocó ser el acusador de parte del Estado en contra de las personas involucradas y fue un momento difícil, personalmente para mí fue difícil no solamente por lo que era recordar todo lo que vivió el personal policial, sino por la gente de la localidad que se encontraba involucrada, personas a las cuales uno se las cruzaba todos los días en el banco, en la escuela o en el supermercado, la verdad que no fue fácil llevar a cabo todo el proceso”, comentó el fiscal a este medio.

El respeto predominó durante el acto conmemorativo. FOTO: JORGE BILBAO/LAS HERAS

El episodio marcó un antes y un después en la capital del petróleo de la zona norte de la provincia y Candia señaló que, paradójicamente, el reclamo que tenían los trabajadores por el impuesto a la ganancia y el encuadramiento del personal de la UOCRA en Petroleros nunca se resolvió. “Lamentablemente, la muerte no sirvió para nada, nos queda la enseñanza de los errores cometidos por parte de tantos manifestantes en ese momento y en la actualidad”.

Finalmente, el abogado destacó que después de ese hecho la Justicia ordenó la apertura del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 con el juez Eduardo Quelín y el fiscal Ariel Candia a la cabeza y esto “trajo un poco de calma en los reclamos”. Por esos años, cada seis meses había piquetes los vecinos y vecinas era esclavos de los reclamos laborales o de desocupados. “Lamentablemente, el juzgado de Pico Truncado no daba respuesta a los reclamos de la gente”, cerró.

Quienes fueron condenados por la muerte de Sayago

La muerte del comisario post mortem, Jorge Sayago fue producida por una hemorragia intracraneal e intraparenquimatosa, insuficiencia respiratoria y politraumatismos, indicado así por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz.

El juicio por el asesinato del policía Sayago se inició 8 años después de su muerte, el 17 de junio de 2013. Las condenas se resolvieron seis meses después, el 12 de diciembre del mismo año. La Justicia dictó la prisión perpetua por homicidio agravado a Ramón Inocencio Cortez, José Rosales y Hugo González, mientras que a Franco Padilla, si bien fue condenado por homicidio, no recibió prisión perpetua por ser menor de edad al momento de los hechos ocurridos el 6 y 7 de febrero de 2006.

Por otra parte, recibieron cinco años de prisión por coacción agravada Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach; y la misma cantidad de años a Darío Catrihuala, por ser participe necesario de lesiones graves.