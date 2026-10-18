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Kakashi, un gato que sobrevivió al incendio intencional en el que murió Martina Ríos, de 22 años, en Las Heras, evoluciona favorablemente y comenzó a recuperar su pelaje, pese a las secuelas que le dejó el fuego. Este sábado 17 de octubre, la agrupación “Sanando Huellitas” compartió novedades sobre su estado y anunció que se iniciará un tratamiento con terapia LED en sus patitas para favorecer la cicatrización. Mientras tanto, proteccionistas locales continúan asistiendo a otro de los felinos rescatados y buscando a un tercero, que permanece desaparecido.

Kakashi sufrió quemaduras en los bigotes, las orejas y las almohadillas de las patas.

Kakashi comenzó a recuperar su pelaje

“De a poco vamos sanando, esas patitas pronto dejarán de doler”, expresaron desde la organización al compartir los avances del animal, que sufrió quemaduras durante el siniestro. Una de las señales alentadoras es que ya tiene ánimo para bañarse, un cambio que renueva las esperanzas sobre su recuperación.

Las tareas de limpieza permitieron retirar las costras de ceniza que cubrían parte de su cuerpo y revelar nuevamente el tono de su pelo. “Comenzamos quitando esas cáscaras de cenizas negras y nos encontramos con su pelaje amarillo. El olor a quemado persiste, pero ese gris de su pelito de a poco se descubre”, relataron.

Aunque muestra una evolución favorable, el gato todavía necesita atención por las lesiones que sufrió. Por eso, adelantaron que comenzarán con terapia LED en sus patas para ayudar a cicatrizar las zonas afectadas. “Kakashi está siendo muy mimado y amado como ‘Martu’ lo haría”, concluyeron.

En su nuevo hogar, Kakashi permanece al cuidado de Florencia Fuentes, integrante de Sanando Huellitas.

Qué pasó con los otros gatos que vivían con Martina

Además de Kakashi, un segundo gato que vivía con la joven también fue rescatado. Si bien no presentaba heridas graves a simple vista, debía ser examinado por un veterinario para evaluar su estado de salud y determinar si necesitaba algún tratamiento.

La situación del tercer animal sigue siendo incierta. El gato escapó cuando los bomberos intentaron capturarlo durante las tareas posteriores al incendio. Desde entonces, continúan los esfuerzos para localizarlo y ponerlo a salvo. Florencia Fuentes, integrante de “Sanando Huellitas“, y Carla Olivera, de “Patitas Callejeras“, trabajan en conjunto para brindar asistencia a las mascotas sobrevivientes y garantizar que reciban los cuidados necesarios.

Cómo colaborar con los gatos sobrevivientes

Las proteccionistas independientes reciben aportes para afrontar los gastos veterinarios, los medicamentos y los tratamientos que necesitan los felinos. Quienes deseen colaborar pueden realizar transferencias a los siguientes alias:

sanandohuellitas.lh, a nombre de Florencia Fuentes.

patitas.callejeraslh, de Carla Olivera.

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