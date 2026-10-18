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Tres gatos que vivían con Martina Ríos, la joven de 22 años que murió en el incendio intencional ocurrido en Las Heras, ya fueron rescatados y reciben cuidados. Así lo confirmó este domingo Florencia Fuentes, integrante de la agrupación “Sanando Huellitas”, a La Opinión Austral. Sin embargo, la búsqueda continúa, ya que vecinos aseguran que habría más animales que escaparon durante el siniestro y que todavía no pudieron ser encontrados.

Carla Martina Ríos Fernández murió a los 22 años tras un incendio intencional en su vivienda. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Los felinos rescatados son Kakashi, el único macho, y Jiraiya y Gaara, dos hembras que permanecen bajo el cuidado de las proteccionistas. Los tres nombres pertenecen a personajes del anime Naruto, un detalle que refleja el fanatismo que Martina tenía por la serie japonesa.

Mientras Kakashi sigue recuperándose de las quemaduras que sufrió, las otras dos también requieren atención, especialmente Gaara, que necesita controles veterinarios y curaciones. “Aún seguimos cuidando de ellos con mi compañera y buscando los que faltan”, contó Fuentes a este medio.

Advirtió que la tarea de localización podría llevar tiempo, debido al estado de los animales y al temor que pueden sentir después de lo ocurrido. “Los vecinos dicen que sí andan más, pero bueno, tenemos que tratar de agarrarlos porque deben estar asustados y heridos”, explicó.

Jiraiya sobrevivió al siniestro y recibe cuidados de proteccionistas.

Jiraiya está bien y Gaara necesita atención veterinaria

Fuentes también brindó detalles sobre el estado de las dos gatas que fueron rescatadas recientemente. Según precisó, Jiraiya se encuentra bien, mientras que Gaara necesita asistencia veterinaria y curaciones, al igual que Kakashi.“Ellas están con mi compañera”, señaló.

Las proteccionistas continúan con los cuidados de los tres animales y esperan que otros felinos regresen o puedan ser localizados para rescatarlos. “Tenemos un proceso para que estén bien. Ojalá sigan regresando los que quedan para poder rescatarlos”, expresó.

Gaara permanece bajo atención de proteccionistas tras sobrevivir al trágico episodio.

En paralelo, desde “Sanando Huellitas” compartieron una actualización sobre la evolución de Kakashi, que sufrió quemaduras en los bigotes, las orejas y las almohadillas de las patas durante el incendio. “De a poco vamos sanando, esas patitas pronto dejarán de doler”, detallaron en una publicación difundida el sábado 17 de octubre, en la que destacaron que el gato ya tiene ánimo para bañarse.

Las tareas de limpieza permitieron retirar las costras de ceniza que cubrían parte de su cuerpo y revelar el color amarillo de su pelaje. “Comenzamos quitando esas cáscaras de cenizas negras y nos encontramos con su pelaje amarillo. El olor a quemado persiste, pero ese gris de su pelito de a poco se descubre”, compartieron.

Aunque muestra signos de mejoría, todavía necesita cuidados específicos. Por ese motivo, sus cuidadoras anunciaron que comenzarán con terapia LED en sus patas para favorecer la cicatrización de las zonas afectadas. “Está siendo muy mimado y amado como ‘Martu’ lo haría”, manifestaron. Actualmente, el felino permanece al cuidado de Florencia Fuentes.

Kakashi evoluciona favorablemente tras las quemaduras que sufrió durante el incendio en el que murió Martina Ríos, en Las Heras.

Cómo colaborar con los gatos sobrevivientes

Las proteccionistas independientes necesitan ayuda para cubrir los gastos veterinarios, los medicamentos y los tratamientos que requieren los animales rescatados. Quienes deseen colaborar pueden realizar transferencias a los siguientes alias:

sanandohuellitas.lh, a nombre de Florencia Fuentes.

patitas.callejeraslh, de Carla Olivera.

Las pericias apuntaron a un incendio intencional

El fuego se produjo en el pasado 11 de octubre en una vivienda ubicada en Alem al 558, donde murió Martina Ríos, de 22 años. De acuerdo con las pericias de Bomberos, el incendio se habría iniciado mediante un elemento de llama libre, como un encendedor o un objeto similar, en la base de una escalera de madera. Desde allí, las llamas avanzaron rápidamente hacia la planta superior.

La autopsia determinó que la joven murió por inhalación de monóxido de carbono y que su cuerpo quedó calcinado como consecuencia de la propagación del fuego. El examen no detectó lesiones ni signos de lucha o agresiones físicas.

En el marco de la investigación, una fuente judicial consultada por La Opinión Austral señaló que no existían registros de denuncias previas por violencia de género contra Enzo Acosta, de 24 años, pareja de Martina, quien permanece internado en terapia intensiva tras sobrevivir al siniestro. A partir de los resultados de las pericias, la causa fue recaratulada como homicidio calificado y continúa bajo investigación judicial.

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