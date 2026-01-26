Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En dos semanas se cumplen dos meses desde el femicidio de Sabrina Aylén Vega (22), un hecho que tuvo lugar el pasado 8 de diciembre en una estadía de la localidad de Puerto Deseado y causó una fuerte repercusión en la comunidad, cansada de la cantidad de hechos de inseguridad y violencia que ocurren en los últimos meses.

La joven, madre de una nena de 5 años, perdió la vida a horas de la madrugada de ese lunes y fue hallada cinco horas después, cuando la habitación en la que se encontraba comenzó a incendiarse y llamó la atención de los propietarios. Luego de las 10 horas, se informó la situación y la sociedad se preguntaba si se trataba de una muerte accidental o un homicidio.

Mientras tanto, el personal de la División de Investigaciones (DDI) inició tareas de búsqueda de la última persona con la que había sido vista Sabrina, su novio Maximiliano Oviedo (26), con quien mantenía una relación inestable desde hace años, según informó la familia de la joven. Aunque al principio había surgido que era buscado por orden de la Cámara Criminal, pronto se conoció que la orden la había dado la jueza.

Tras las primeras averiguaciones del personal policial y la examinación del contenido de cámaras de seguridad de la zona, se estableció que la mujer había llegado al departamento junto a su pareja -Oviedo- y dejaron en claro que el hombre escapó del domicilio una vez que comenzó el incendio. Siendo sospechoso de haber interferido en la muerte de Sabrina, el originario de Caleta Olivia fue detenido mientras se escondía en una zona de campo.

Según habían dado a conocer fuentes policiales a La Opinión Austral, Oviedo fue ubicado en un sector de descampado próximo al barrio 28 Viviendas, mientras se escondía detrás de piedras. Allí fue conducido al Hospital Distrital para su evaluación médica y posteriormente trasladado a la dependencia policial. La División de Investigaciones informó en ese entonces que la detención no estaba directamente vinculada a la muerte de Sabrina.

Jesica Hernández, subrogante en el Juzgado de Instrucción N° 1. El hombre fue imputado y es investigado por“presunta comisión del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y ser cometido en contexto de violencia de género (femicidio)“. Oviedo fue indagado se negó a declarar y quedó detenido con prisión preventiva. Sin embargo, la detención se realizó por orden de la jueza, subrogante en elEl hombre fue imputado y es investigado pory quedó detenido con

Resultado de la autopsia de la joven

De acuerdo a lo que pudo averiguar La Opinión Austral, la autopsia al cuerpo de la mujer se realizó el martes 9 de diciembre pasado y los resultados dieron a conocer que perdió la vida al inhalar monóxido de carbono. El examen se llevó a cabo en la morgue judicial de la localidad deseadense y los restos de la joven fueron entregados a su familia para darle el último adiós.

La despedida se realizó a partir de las 21:30 horas y continuó hasta las 10:45 de este miércoles en las instalaciones de Cerdá Servicios Sociales. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al cementerio local. “Extendemos nuestras condolencias a la familia y allegados en este difícil momento. Que encuentren fortaleza en el apoyo mutuo y que su legado perdure en los corazones que tocó“, publicaron desde Cerdá.

Además, la familia de la joven asesinada rompió el silencio y se refirió al caso: en declaraciones a Canal 2, la mujer brindó un relato desgarrador y aportó datos claves sobre la investigación que rodea la muerte. La revelación más impactante surge del acta de defunción firmada por el forense Leonardo Aybar. Según el documento, “falleció a las 5:00 de la mañana y la policía de Puerto Deseado fue notificada del incendio en la Residencia Estrada recién a las 10:10”.

La tía enfatizó la gravedad de esta diferencia horaria: “O sea que de las cinco de la mañana que mi sobrina padece hasta ese horario esta persona (el detenido) tuvo cinco horas más o menos para pensar qué hacer con el cuerpo de mi sobrina y lo que decide es incendiar el lugar donde estaban“, manifestó. Además, confirmó que, si bien no tienen acceso completo al expediente, el acta preliminar indicaba que la causa de muerte fue un “paro cardiorrespiratorio producto de un traumatismo“, lo que sugiere que el deceso no fue causado directamente por el humo o monóxido de carbono, como lo mencionaron fuentes consultadas por La Opinión Austral. Además, se mencionó que al ser encontrada, la víctima presentaba “sangre en el rostro”. Sabrina junto a su novio Maximiliano Oviedo.

“Dos tóxicos que no pueden estar separados”

En medio del fallecimiento de la joven se conocieron distintas publicaciones en Facebook realizadas por Sabrina días antes. En una foto junto a Oviedo había escrito: “Y así difícil de manejar y yo con un carácter de m… nos entendemos, dos tóxicos que no pueden estar separados, te amo hdp”. En otra imagen del detenido con su hija, puso: “amores de mi vida“.

El principal sospechoso, pareja de Sabrina desde hace aproximadamente cinco años, fue detenido horas después. La tía de la víctima describió la relación como “muy inestable y conflictiva”, y señaló que “toda la familia siempre habló con Sabri y le decíamos que este muchacho no era para ella“. Finalmente, la tía de la joven comentó: “Lo que vamos a solicitar es la pena máxima que sería perpetua. Y esto sería sin goce del beneficio de la libertad. Esto implicaría buscar que se aplique la figura de femicidio en los agravantes, lo que conlleva una pena mayor a 30 años”. Querellantes en la causa

Tal como pasará en la localidad de Comodoro Rivadavia, con el femicidio de Valeria Schwab, la mujer de 39 años hallada sin vida días atrás en un barranco del Cerro Chenque, caso en el que la familia va a presentarse como querellantes en el proceso judicial, los allegados de Sabrina harán lo mismo. La causa se encuentra a cargo de la jueza Jesica Hernández, subrogante del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1, tras la jubilación del magistrado Oldemar Villa.