La tragedia que conmocionó a la comunidad de Las Heras sumó en las últimas horas un nuevo capítulo marcado por el dolor familiar. Gisella Maya, madre de Dana Sabrina Flores, la joven de 25 años que falleció en el choque ocurrido el domingo sobre la Ruta Provincial 43, llegó a la localidad para despedir a su hija y acompañar a sus tres nietos.

La mujer viajó desde San Rafael, en la provincia de Mendoza, luego de enterarse del fatal accidente. Según pudo saberse, arribó a Las Heras durante las últimas horas y ya pudo reencontrarse con los tres hijos de Dana, quienes permanecían en la ciudad.

De acuerdo a fuentes cercanas a la familia, la intención de Gisella Maya es trasladar a sus nietos a San Rafael, donde reside, para hacerse cargo de su cuidado tras la muerte de la joven madre.

Mientras tanto, la familia aguarda que la Justicia autorice la entrega del cuerpo una vez finalizada la autopsia correspondiente. Cuando se cumpla ese procedimiento, los restos de Dana Flores serán trasladados a San Rafael, donde se realizará su despedida final junto a sus familiares.

Dana Sabrina Flores tenía 25 años y era madre de tres hijos. Falleció este domingo tras un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 43, en Las Heras.

Pedido solidario

En medio del dolor por la pérdida, allegados a la familia iniciaron una colecta solidaria para ayudar a cubrir los gastos de traslado y los pasajes de los tres menores que viajarían junto a su abuela.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias GISELA.MAYA, correspondiente a Gisela Lorena Maya, madre de la joven fallecida. Desde el entorno familiar señalaron que toda ayuda y difusión suma en este momento tan difícil.

El estado de los heridos

En cuanto a las personas que resultaron heridas en el accidente, hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su evolución. No obstante, trascendió que los cuatro involucrados permanecen internados y se encuentran estables, aunque uno de ellos presentaría fracturas en ambas extremidades inferiores, producto de la violencia del impacto.

El choque ocurrió durante la madrugada del domingo en la circunvalación de la Ruta Provincial 43, en inmediaciones del acceso a la empresa TUSA, donde colisionaron un Renault Fluence y un Fiat Cronos. En este último vehículo viajaban Dana Flores y su esposo, Gabriel Gustavo Fariña, quien resultó con heridas de gravedad y continúa internado.

