Un horroroso caso de maltrato animal conmociona a la localidad de Las Heras: una perra fue hallada ahorcada en el patio de su propia casa y, gracias al alerta de una vecina del sector, pudo intervenir el grupo proteccionista Patitas Callejeras LH.

Desde la agrupación señalaron que el hecho ocurrió en el barrio Calafate, manzana 447. “Nadie atiende, nadie sale, por eso se recurre a hacer esta publicación”, expresaron a través de su cuenta de Facebook.

Carla, integrante de Patitas Callejeras, brindó más detalles a La Opinión Austral y precisó que se dio aviso al Centro de Zoonosis, debido a que se trata de una situación urgente que requiere una rápida intervención.

“La perra estaba atada en su domicilio y se ahorcó. No sabemos si estaba intentando escapar o pidiendo agua, pero se ahorcó sola”, relató. Además, indicó que en el lugar permanecen tres cachorros y dos adultos galgos; y tres gatos, entre ellos un bebé.

“Es una propiedad privada y nosotros no podemos ingresar ni retirar a los animales hasta la intervención de Zoonosis. Lo ideal sería que retiren a los animales de ahí; es una persona no capacitada para tenerlos, con el predio cerrado y un animal que murió atado”, remarcó.

A modo de cierre, Carla lamentó que en la ciudad de Las Heras “últimamente hay cada vez más maltrato. Nosotros hacemos hasta donde podemos, pero hay cosas que no tenemos permitidas: no podemos ingresar a los domicilios”.

