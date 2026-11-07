Murió Alicia Gómez, la mamá de Josema y Antonio Carambia La madre del senador nacional José María «Josema» Carambia y del intendente de Las Heras falleció y sus hijos la despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales. La familia tuvo un recorrido ligado al desarrollo comercial y hotelero de la localidad, donde Alicia construyó su vida junto a Antonio Carambia desde fines de la década de 1960.

Alicia Gómez, madre del senador nacional José María “Josema” Carambia y del intendente de Las Heras, Antonio Carambia, murió y fue despedida públicamente por sus hijos a través de las redes sociales. Ambos compartieron mensajes en los que expresaron el dolor por su partida y recordaron el acompañamiento, la fortaleza y las enseñanzas que recibieron de ella.

“Me enseñó a no rendirme nunca” Josema Carambia, senador nacional

El senador nacional José María Carambia publicó un mensaje dedicado a Alicia, en el que la recordó como una mujer “incansable” y “una luchadora de la vida”, que encontraba fuerzas para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

“Hoy me toca despedir a la mujer que me enseñó a no rendirme nunca”, escribió al comienzo de su publicación.

En otro tramo, destacó el acompañamiento que recibió durante su vida y la confianza que su madre depositó en sus proyectos: «Una mamá que siempre estuvo. Que nos acompañó en cada paso, que creyó en nosotros, en nuestros sueños y en nuestros proyectos».

También hizo referencia a la influencia de Alicia en su formación personal: “Mamá, gran parte de lo que soy hoy te lo debo a vos. A tu confianza incondicional, a tus palabras de aliento y a esa manera tan tuya de hacernos sentir que éramos capaces de lograr todo lo que nos propusiéramos”.

El legislador cerró su despedida con un agradecimiento y el compromiso de mantener vivo su legado: “Te voy a extrañar toda la vida, pero voy a honrarte en cada paso que dé, llevando conmigo tus enseñanzas y los valores que me dejaste”.

“Fuiste una mujer fuerte, luchadora, una guerrera” Antonio Carambia, intendente de Las Heras

Por su parte, el intendente de Las Heras, Antonio Carambia, también publicó un mensaje para despedir a su madre. En sus palabras, hizo hincapié en el rol que Alicia tuvo para sus hijos, sus nietos y el conjunto de la familia.

“Hoy nos toca despedirte, mamá”, expresó al comienzo del posteo, en el que reconoció que no encontraba palabras para describir el dolor del momento, pero sí tenía mucho para agradecerle.

“Gracias por ser la mejor mamá, la mejor abuela y nuestro apoyo incondicional. Gracias por confiar siempre en nosotros, tus hijos, por acompañarnos en cada paso y por estar presentes en cada momento de nuestras vidas. Nunca nos soltaste la mano y siempre estuviste cuando más te necesitamos”, escribió.

El jefe comunal también destacó la fortaleza de Alicia y su influencia en la historia familiar: “Fuiste una mujer fuerte, luchadora, una guerrera con todas las letras y, sobre todo, nuestro mayor ejemplo. Mucho de lo que somos y de lo que hemos logrado es gracias a vos, a tu amor y a todo lo que hiciste por nosotros”.

Finalmente, expresó: “Hoy te despedimos con un dolor inmenso, pero también con la tranquilidad de saber que nos diste todo tu amor y que nos dejás recuerdos y enseñanzas que vamos a llevar siempre en el corazón. Gracias por tanto, mamá. Te vamos a extrañar toda la vida”.

“Te amo hasta el infinito” José Manuel Carambia

Otro de sus hijos, José Manuel Carambia, también compartió una despedida en sus redes sociales. Con un mensaje breve, recordó la presencia de su madre y expresó el dolor que deja su ausencia.

“No es un adiós sino un hasta pronto, una madre siempre presente”, escribió.

Juan Manuel Carambia junto a su madre Alicia Gómez.

Luego hizo referencia al vacío que deja su partida y a la posibilidad de que finalmente pueda descansar: “Se va a notar tu ausencia, dejás un vacío enorme. Pero ya era tiempo que puedas descansar”.

El mensaje concluyó con palabras de afecto y agradecimiento: “Te amo vieja, gracias por haberme elegido y darme tanto amor. Te amo hasta el infinito”.

La historia de Alicia Gómez y la familia Carambia en Las Heras

Alicia Gómez formó parte de una familia vinculada con el desarrollo comercial y hotelero de Las Heras. Junto a su esposo, Antonio Carambia, inmigrante italiano oriundo de Sicilia, construyó su vida en la localidad santacruceña, adonde él llegó a fines de la década de 1960.

El matrimonio impulsó emprendimientos comerciales y hoteleros que acompañaron el crecimiento de la ciudad. Entre ellos se destacó el Hotel Suyai, uno de los establecimientos pioneros de Las Heras, recordado por haber sido el primero en contar con habitaciones equipadas con baño privado y televisión.

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La familia también tuvo un recorrido central en la vida política del norte de Santa Cruz a través de sus hijos. José María Carambia fue intendente de Las Heras entre 2015 y 2023 y asumió como senador nacional tras las elecciones de ese último año. Antonio Carambia, por su parte, llegó a la intendencia el 8 de diciembre de 2023.

Ambos desarrollaron sus trayectorias políticas vinculados al espacio vecinalista Moveré, que tuvo un papel en la transformación del escenario político local.

Días antes de su fallecimiento, Antonio Carambia había compartido otra publicación dedicada a su madre por el Día de la Madre. En aquella oportunidad, había destacado su fortaleza y valentía: “Siempre voy a admirar tu fortaleza y la valentía con la que enfrentás cada momento de la vida. Sos un ejemplo para toda nuestra familia”.