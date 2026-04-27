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Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo una vivienda en el barrio El Calafate de Las Heras y dejó a una familia prácticamente sin nada. El hecho ocurrió durante la tarde-noche del domingo, en medio del proceso de mudanza que atravesaba la joven propietaria junto a su pareja.

La casa había sido comprada recientemente por sus abuelos, quienes habían invertido en materiales y arreglos para dejarla en condiciones. Con esfuerzo, la familia había comenzado a trasladar sus pertenencias, sin imaginar que en cuestión de minutos lo perderían todo.

“Mis abuelos nos compraron la casita hace una semana. La arreglaron toda, compraron materiales, gastaron para que hoy quedemos sin nada”, expresó Bárbara Nahiara Alonso en diálogo con La Opinión Austral, visiblemente afectada.

Bárbara Nahiara Alonso, la joven damnificada, perdió todas sus pertenencias tras el incendio que destruyó la vivienda que acababa de adquirir su familia.

Según relató, al regresar a la vivienda con más pertenencias para completar la mudanza, se encontraron con la casa envuelta en llamas. “Llegamos y encontramos mi casa quemada. Perdí ropa mía, ropa de Lautaro, mis documentos, cubiertos, platos, ollas, mercadería y un montón de cosas más”, detalló.

Un incendio que avanzó en minutos

De acuerdo a la información brindada por el Cuartel 11° de Bomberos, el siniestro se desató en una vivienda de construcción liviana, lo que favoreció la rápida propagación del fuego.

Al arribar al lugar, la dotación del Móvil 315 constató que las llamas ya afectaban gran parte de la estructura, por lo que se iniciaron de inmediato las tareas de extinción y enfriamiento con el objetivo de contener el foco ígneo y resguardar el perímetro.

Tras sofocar el incendio, los bomberos trabajaron entre los restos calcinados para realizar las primeras tareas de enfriamiento y peritaje.

El operativo incluyó un importante despliegue coordinado entre distintas instituciones. Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría Primera, Servicios Públicos —que realizó el corte preventivo de energía— y camiones aguateros que permitieron sostener el abastecimiento de agua durante la emergencia.

Gracias a esta intervención conjunta, se logró evitar que el incendio se propagara a viviendas cercanas, en un sector donde la cercanía entre construcciones representa un riesgo constante.

Pericias en marcha y pérdidas totales

Si bien las causas del incendio aún no fueron confirmadas oficialmente, una de las hipótesis es que el foco se habría originado de manera accidental, posiblemente a partir de una salamandra. No obstante, durante la mañana de este lunes personal de Bomberos continuaba trabajando en el lugar para determinar con precisión qué ocurrió.

El saldo fue devastador: la vivienda quedó completamente destruida y la familia perdió la totalidad de sus pertenencias.

En medio de la desesperación, lograron rescatar a sus mascotas. “Mi novio rescató a mi coneja, que se estaba quemando, salió viva, y los perritos están bien”, contó la joven.

La escena posterior al incendio evidenció la magnitud de las pérdidas: la vivienda quedó completamente destruida y reducida a escombros.

Pedido de ayuda para empezar de nuevo

Frente a la pérdida total, Bárbara Alonso pidió colaboración a la comunidad para poder recomponer lo básico y volver a empezar. Necesita ropa, abrigo, utensilios, mercadería y elementos de uso cotidiano.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias: PIEL.AURA.CATAPLERA, a nombre de Bárbara Nahiara Alonso

“Cualquier ayudita suma. Teníamos lo nuestro, mal o bien, pero ahora quedamos sin nada. Vamos a estar agradecidos con toda la gente que pueda ayudar”, concluyó.

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