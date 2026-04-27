Your browser doesn’t support HTML5 audio

Milagros en Las Heras: una niña fue rescatada de un voraz incendio

Boxing goleó 3-0 a Hispano y se quedó con el clásico

El “Albiverde” tuvo una sólida presentación y se quedó con los tres puntos. En el final hubo corridas e insultos entre ambos planteles.

“Alianza austral”: seis condenados por tráfico, lavado y contrabando en Chile

Murió Rodrigo Vargas y piden ayuda para trasladarlo a Rio Gallegos

El joven de 22 años falleció este domingo. “Rodri” era sordo y estudiante, siendo reconocido por su compromiso y vocación. Su familia realiza una campaña solidaria para trasladarlo a la ciudad para ser despedido,

La conmovedora despedida de su hermano: “Mi alma está destrozada, te voy a amar siempre”

“Viva barrio”: otra jornada informativa y recreativa impulsada por el Gobierno 

Las esquirlas de una usurpación durante la dictadura en El Chaltén

La identidad del cine de Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro

MIRA TAMBIÉN

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios