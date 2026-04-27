Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 27 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Milagros en Las Heras: una niña fue rescatada de un voraz incendio * Boxing goleó 3-0 a Hispano y se quedó con el clásico * "Alianza austral": seis condenados por tráfico, lavado y contrabando en Chile * Murió Rodrigo Vargas y piden ayuda para trasladarlo a Rio Gallegos *La conmovedora despedida de su hermano: "Mi alma está destrozada, te voy a amar siempre" * "Viva barrio": otra jornada informativa y recreativa impulsada por el Gobierno * Las esquirlas de una usurpación durante la dictadura en El Chaltén* La identidad del cine de Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro.

Por La Opinión Austral | 27 de abril 2026 · 0:05 hs.