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El Club de Leones de Las Heras llevó adelante este domingo una jornada de actividades con la que anticipó los festejos por su 35° aniversario, que se conmemora este lunes 20 de abril, en un contexto marcado por el encuentro institucional, el servicio comunitario y el reconocimiento a sus orígenes.

Las actividades comenzaron con una reunión virtual vía Zoom, de la que participaron representantes de los clubes de Las Heras, Caleta Olivia y Puerto Deseado, junto a autoridades del Distrito O-3. El encuentro tuvo como eje la capacitación, la gestión y los desafíos actuales del leonismo.

El encuentro virtual fue presidido por el gobernador distrital, Carlos Caggiano, quien participó de manera remota y brindó su mensaje a los clubes de la región, con un saludo especial a la comunidad de Las Heras en el marco del aniversario. En ese contexto, puso el acento en la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. “Se habló de la necesidad de cambio, de aportar nuevas ideas y de adaptarse a las nuevas condiciones”, expresó.

En ese marco, dejó un concepto que atravesó el intercambio: “Motivar con la acción”, al considerar que el compromiso concreto es clave para sostener el trabajo de los clubes. Además, valoró la iniciativa de las instituciones: “Escuché la necesidad de acercar nuevas voluntades, no porque lo pida un gobernador, sino porque surge desde los propios clubes”.

Integrantes de los clubes de Las Heras, Caleta Olivia y Puerto Deseado participaron de la jornada por el 35° aniversario del Club de Leones. Foto: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Homenaje a Javier Roller, cofundador del Club de Leones

Uno de los momentos más significativos de la jornada se vivió en el inicio de las actividades, durante el acto en el que se realizó el izamiento de las banderas nacional y del leonismo. En ese marco, se llevó adelante un reconocimiento a Edmundo Javier Roller, uno de los fundadores del Club de Leones de Las Heras, fallecido en abril de 2025.

Como parte de la ceremonia, se concretó un gesto simbólico propio del leonismo: el pin del socio fallecido es colocado en el estandarte del club como forma de honrar su trayectoria y su servicio. En esta ocasión, el reconocimiento fue realizado por su esposa, Alicia Malagoni, junto a la socia fundadora Mirta Aidé Soto, quienes colocaron el pin de Roller en el estandarte del Club de Leones de Las Heras.

El momento, cargado de emoción, puso en valor el legado de quienes formaron parte de los orígenes de la institución y contribuyeron a su crecimiento a lo largo de los años.

Mirta Aidé Soto junto a su hija, Paola Canon, quien se desempeñó como jefa zonal hasta marzo de este año. Foto: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Encuentro, almuerzo y actividades de servicio

Tras la instancia institucional, la jornada continuó con un almuerzo compartido entre los integrantes de los distintos clubes y actividades de servicio desarrolladas durante la tarde del domingo, en línea con el espíritu solidario que caracteriza al leonismo.

Participaron leones de Puerto Deseado y Caleta Olivia, junto a la jefa de zona, Liliana Pirosanto, quien asumió en marzo de este año tras la renuncia de Paola Canon.

Entre las autoridades presentes se encontraban Boris Rodríguez, presidente del Club de Leones de Las Heras; Elena Breves, presidenta de Caleta Olivia; y Lidia Gallardo, presidenta de Puerto Deseado.

El gobernador del Distrito O-3 del Club de Leones, Carlos Caggiano, participó de manera virtual del encuentro y envió su mensaje a los clubes de la región. Foto captura

El origen del club y 35 años de trayectoria

El Club de Leones de Las Heras fue fundado oficialmente el 20 de abril de 1991, en un contexto en el que la localidad atravesaba un fuerte crecimiento y comenzaba a consolidar sus instituciones comunitarias.

Una de sus fundadoras, Mirta Aidé Soto, hija de antiguos pobladores de Las Heras, recordó cómo surgió la iniciativa que dio origen al Club de Leones. Según relató en diálogo con La Opinión Austral, comenzó a trabajar en la idea en 1989 a partir del impulso de Alberto Sedán, un antiguo poblador de Caleta Olivia, quien le insistía en la necesidad de avanzar en la fundación de una institución de este tipo en la ciudad.

Ese proceso demandó varios años de organización y convocatoria, hasta que finalmente el Club de Leones de Las Heras fue fundado oficialmente el 20 de abril de 1991.

En esa etapa inicial también participaron vecinos que acompañaron la conformación del club, aunque no todos continuaron luego como integrantes activos. Soto recordó, entre otros, a Baltazar Parra —quien sí formó parte del club como león—, Alberto Sedán, además de Carlos Rodrigo, Javier Roger y Carlos Ortiz, Catalina Moreira.

“Éramos varios los que estábamos en ese momento, pero no todos siguieron como leones”, explicó, al marcar la diferencia entre quienes impulsaron la creación y quienes luego integraron formalmente la institución.

También remarcó las dificultades iniciales y el proceso de organización que demandó su conformación, hasta lograr reunir a los primeros integrantes que dieron forma a la institución.

En ese sentido, destacó el espíritu que sostuvo al club a lo largo del tiempo. “Hay que tener vocación de servicio para ayudar a nuestra ciudad”, afirmó.

Además, aportó un dato que refleja la magnitud del recorrido: “Más de mil leones han pasado por el club” en estos 35 años, en referencia al recambio de integrantes que formaron parte de la institución.

“Hay gente que estuvo diez años, otros cinco, algunos menos. Algunos pensaron que era otra cosa y se fueron, pero siempre todo bien. Lo importante es el servicio”, explicó.

Finalmente, dejó una convocatoria abierta a la comunidad: “Que la gente se acerque, que conozca lo que es el leonismo y se anime a participar”.