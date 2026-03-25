Las Heras vivió este miércoles 25 de marzo una jornada marcada por un temporal de viento, con ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora y generaron daños en distintos sectores de la ciudad. El fenómeno, que se intensificó durante la tarde, dejó como saldo voladuras de techos, chapas desprendidas y la caída de árboles, además de obligar a intervenir en múltiples puntos de la localidad ante los llamados de vecinos por situaciones de riesgo.

De acuerdo a lo informado en diálogo con La Opinión Austral por el jefe de la División Cuartel 11°, Oficial Principal Darío González, las tareas se desarrollaron entre las 13:00 y las 18:00 horas, en el marco del alerta meteorológico vigente, y comprendieron al menos 12 intervenciones.

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“Se trabajó en distintos puntos de la ciudad a partir de los llamados de vecinos por situaciones de riesgo generadas por el viento. Se registraron voladuras de techos, chapas sueltas y la caída de un árbol, por lo que fue necesario desplegar una dotación de más de diez efectivos y móviles en forma simultánea”, indicó González a La Opinión Austral.

Las intervenciones se concentraron en distintos sectores de la localidad, con daños principalmente en viviendas y estructuras livianas. En barrios como Las Américas y Calafate se registraron voladuras de techos, mientras que en Perón y en zonas de quintas se reportaron chapas sueltas y desprendimientos en construcciones, incluso en obras en ejecución.

Las intervenciones se concentraron en distintos sectores de la localidad, con daños principalmente en viviendas y estructuras livianas. En barrios como Las Américas y Calafate se registraron voladuras de techos.

También hubo intervenciones en calles y avenidas principales, donde el viento afectó estructuras expuestas y generó riesgos para la circulación, y se asistió en la remoción de árboles caídos en barrio Güemes. En ese mismo contexto, en el barrio Calafate, vecinos se acercaron para asistir a una familia afectada por la voladura de gran parte del techo de su vivienda, colaborando para asegurar la estructura y evitar mayores daños.

El operativo se desplegó con personal de la División Cuartel 11°, Bomberos Voluntarios y la colaboración del Municipio, en una tarde donde el viento se sintió con fuerza en toda la ciudad.

El fenómeno se dio en el marco de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Durante la tarde, el viento alcanzó su mayor intensidad en Las Heras, con velocidades cercanas a los 60 kilómetros por hora y ráfagas que superaron los 100 km/h, en línea con los daños registrados.

La situación comienza a mejorar hacia las últimas horas de la jornada de este miércoles, luego de varias horas en las que el viento afectó el normal desarrollo de las actividades en la ciudad.

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