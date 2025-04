Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alejandro Lezano, de 35 años de edad, sufrió un accidente laboral que lo llevó a perder una extremidad de su cuerpo en la localidad de Los Antiguos. La situación ocurrió días atrás, mientras el hombre se encontraba trabajando en la recolección de residuos. La falta de indumentaria necesaria y el presunto uso de un camión que no estaba destinado para ese uso son los condimentos del hecho que causó conmoción en la provincia.

De acuerdo a lo que informaron desde la Policía de Santa Cruz al diario La Opinión Austral, el martes 22 de abril alrededor de las 22:56 horas, trabajadores del Hospital Distrital de la comarca andina se comunicaron con la fuerza de seguridad y dieron a conocer que en el lugar había inconvenientes con empleados de la Municipalidad debido a un accidente laboral, e indicaron que se necesitaba la presencia policial de manera urgente.

Ante esto, varios efectivos se acercaron al centro de salud y dialogaron con un empleado de recolección llamado Franco, quien informó que se encontraba trabajando junto a dos compañeros y uno de ellos había sufrido un grave accidente laboral. Según relató a los efectivos policiales, la situación ocurrió cuando el camión iba por la calle Perito Moreno y, al doblar hacia Casino Bugarin, sintió que el vehículo había arrollado algo.

Asimismo, indicó que cuando frenaron el rodado, se dieron cuenta que Lezano se encontraba colgado del espejo retrovisor, se había caído y su pie izquierdo había sido aplastado por una de las ruedas del camión. El hombre sufrió graves lesiones en el pie y fue derivado a la localidad caletense a fines de que se proceda a la amputación de la extremidad. Este medio conoció que la amputación fue desde “el talón para adelante“.

Manifestación pacífica

Familiares, amistades y compañeros de trabajo de Alejandro Lezano se reunieron en el exterior de la Municipalidad de Los Antiguos, que se encuentra ubicada sobre la avenida 11 de Julio, entre las calles Gobernador Gregores y Perito Moreno, y encabezaron una manifestación pacífica para pedir justicia y solicitar cambios “para que a ningún otro trabajador le pase lo mismo“, indicaron empleados de recolección de residuos a este medio.

Asimismo, Ana Pappalardo, familiar de Alejandro y también empleada del municipio, dialogó con Canal 2 y expresó que la familia se encuentra preocupada, consternada y solo espera que el hombre mejore y salga adelante de la situación. “Le pudo haber pasado a cualquiera, por eso hacemos la marcha pacífica en apoyo a él, con mucho amor y mucho cariño sus compañeros quisieron salir a manifestarse por su pronta recuperación y para que esto no se olvide”, dijo.

Ana reconoció que la familia está viviendo un momento de “tristeza, de angustia, de no saber qué le va a pasar, si le van a cortar un poco más de pierna, si va a salir bien”. “Todos sabemos que entrar a un quirofano es entrar y no saber si vas a salir, y la verdad que estamos todos muy tristes. Queremos que se haga justicia, que no se olvide”, agregó, a la vez que destacó que la intendenta, Zulma Neira viajó a Caleta Olivia y sigue de cerca el estado del empleado.

Por otro lado, la mujer recordó que en el nosocomio de Los Antiguos lo que hicieron es “salvarle la vida porque entró con una hemorragia” y “con toda la pierna rota“, por lo que había temor de que perdiera la extremidad completa. “Ahora lo que no sabremos es si van a poder detener la infección o va a perder más parte de la pierna, eso es lo que estamos esperando a ver”, añadió Ana, mientras detalló que se hablaba de derivarlo a la clínica Cruz del Sur.

Finalmente, comentó que Neira (la intendenta) “está con la familia apoyándolos desde ese punto y moviendo lo que tiene que mover con la ART y con los seguros”. Ana cerró diciendo: “Estamos consternados, tuvo que pasar una cosa así para que se den cuenta de que hay cosas que no están en condiciones, y no solamente en el área de colección de basura, sino en otras áreas. Esto se venía hablando con el gremio, pero siempre callando por cuidar el trabajo y lo que queremos es que las cosas cambien”.