Nuevos antecedentes surgieron sobre la tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, donde cinco turistas perdieron la vida tras quedar atrapados por un violento temporal. A medida que avanzan los días, los relatos de los sobrevivientes permiten reconstruir el dramático minuto a minuto del grupo que intentaba completar parte del circuito de montaña.

Las cinco personas fallecidas fueron identificadas como Cristina Calvillo Tovar y Julian García Pimentel, de México; Nadine Lichey y Andreas Von Pein, de Alemania; y Victoria Bond de Reino Unido.

Todos formaban parte del grupo de excursionistas que comenzó el ascenso sin saber que un temporal extremo —con vientos que alcanzaron casi 200 km/h— se aproximaba.

Sobrevivientes declararon por horas en la DDI de Puerto Natales

Testimonio de un sobreviviente: “Fue una experiencia aterradora”

Luego de declarar por horas ante la Policía de Investigaciones en Puerto Natales, Christian Aldridge, uno de los sobrevivientes y amigo de la británica fallecida, habló con medios chilenos y británicos. Su testimonio revela una cadena de errores, desinformación y abandono que, según afirma, pudo haber evitado la tragedia.

“Fue una experiencia aterradora que no debería pasarle a nadie. Estamos en shock y lamentando la muerte de nuestra amiga. Todo esto era evitable”, señaló.

seguró que nadie les advirtió sobre las peligrosas condiciones meteorológicas. “Ningún oficial del parque nos dijo del mal clima. Había reportes de 200 km/h de viento, pero nos dijeron que el parque estaba abierto y era seguro”.

Aldridge también denunció falta de personal en puntos críticos: “El día que llegamos no había guardaparques en el sector Los Perros. El refugio estaba cerrado, no había equipos de rescate ni información”.

La situación, según confirmó Conaf, ocurrió en un día en que los guardaparques habían salido a votar en la elección presidencial del 16 de noviembre.

El inicio del ascenso: vientos extremos y escasa visibilidad

En conversación con The Times, Aldridge entregó un relato estremecedor sobre el momento en que el clima se volvió incontrolable.

El grupo comenzó su caminata a las 05:30 horas desde el campamento Perros, intentando llegar a un refugio ubicado a poco más de un kilómetro. Pero el temporal los alcanzó rápido.

“No podía respirar con el hielo y la nieve azotándome la cara, mientras intentaba subir una pendiente tan pronunciada”, recordó. “Me resulta muy difícil expresar lo horrible que fue”.

Al llegar al refugio, descubrieron que estaba cerrado. Sin resguardo y con la tormenta intensificándose, decidieron volver al campamento.

“La visibilidad era pésima”

La bajada se convirtió en un infierno blanco.

“Bajar esa montaña era como caminar sobre hielo. Me caí y me deslicé montaña abajo. Pensé: ‘Estoy perdido, definitivamente estoy perdido’”, relató Aldridge.

Otros excursionistas también resbalaron y quedaron dispersos por la ladera. Tras varios minutos, lograron reunirse, pero una integrante nunca llegó: Victoria Bond.

“Regresamos a ver si estaba detrás, pero no vimos a nadie más”, señaló.

Sin apoyo y una búsqueda improvisada

Ante la ausencia de guardaparques o equipos de rescate, los sobrevivientes comenzaron su propia operación de búsqueda.

Según Aldridge: “Las autoridades del parque no hicieron nada al principio. Tuvimos que organizarnos solos”.

En ese intento encontraron a tres turistas —dos mujeres (mexicana y alemana) y un hombre (mexicano)— que estaban extraviados. Lamentablemente, murieron durante el rescate debido a las condiciones extremas. También hallaron el cuerpo del quinto fallecido.

La tragedia reabrió la discusión sobre los protocolos de emergencia en alta montaña, la disponibilidad de guardaparques en días críticos, el cierre preventivo ante alertas meteorológicas severas y el acceso a refugios y rutas seguras

Mientras las autoridades continúan investigando, los sobrevivientes y familiares exigen respuestas para que un episodio como este no vuelva a repetirse.

Aldridge, pese a todo, agradeció el apoyo recibido: “Agradecemos el apoyo de todo el pueblo de Puerto Natales y de Chile”.