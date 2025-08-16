Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia lleva adelante una nueva edición de la Expo Turismo 2025 Comodoro Rivadavia, un evento social que congregó operadores turísticos, empresas, y fue un espacio clave para el encuentro de diferentes intendentes de las ciudades de la Patagonia.

Durante tres jornadas, más de 50 destinos turísticos de Argentina y el exterior mostrarán sus atractivos, proyectos y experiencias, generando un espacio único para el intercambio de ideas y el desarrollo de alianzas estratégicas.

Mercedes Neil, secretaria de Turismo de Río Gallegos en el stand de la ciudad. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Se reunirán los principales actores del turismo de la Patagonia argentina y chilena, además de referentes nacionales e internacionales, con el objetivo de impulsar la diversificación productiva vinculada al sector. Habrá presentaciones de destinos, conferencias, rondas de negocios y espacios de coworking para generar nuevas perspectivas y alianzas estratégicas.

La Expo Turismo comenzó el viernes, en esa jornada el Ministerio de Turismo participó junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la charla “Herramientas de Financiamiento para el sector turístico”. En paralelo, el auditorio del Predio Ferial será sede de actividades formativas para el sector turístico, coordinadas por FEHGRA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central).

El concejal Jonathan Sandoval, el intendente de Comodoro Othar Macharashvili y el jefe comunal de Gallegos, Pablo Grasso. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Río Gallegos

“Compartir este momento difícil para todos en lo turístico convierte en una gran oportunidad para todos, trabajamos para recrear y reactivar el turismo en la Patagonia argentina, que fue una de las más buscadas del mundo. Siempre cuando uno tiene los buscadores para poder disfrutar de los paisajes, para disfrutar de una vacaciones y de esparcimiento busca la marca Patagonia”, señaló a Crónica de Comodoro el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Alertó que la actividad “bajó entre un un 50 y un 60% debido a la falta de política económica y monetaria del orden nacional, entonces es un buen momento para volver a resurgir”, “nos juntamos a buscar alternativas de lo regional, las provincias, Tucumán, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, para que rápidamente podamos poner el eje en la discusión de qué tenemos para proponerle no solamente al mundo, sino también a todos los argentinos”.

Gran concurrencia de público al evento de promoción turística. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El intendente santacruceño resaltó la posibilidad de recorrer lugares gastronómicos, recreativos, de esparcimiento y venta. La verdad que el predio ayuda mucho”.

De Río Gallegos, precisó que era ilógico que la ciudad le diera espalda al mar. “Hoy estamos de frente, invertimos, somos una de las pocas localidades del mundo que tiene la mayor cantidad de reservas urbanas dentro del eje urbano. La segunda pingüinera más grande de Latinoamérica. Tenemos uno de los pocos volcanes inactivos con agua del mundo en Río Gallegos, en la Laguna Azul a poquitos kilómetros”.

En esta línea, observó que “todas las localidades se hermanen juntas para lograr que el turismo vuelva a subir porque hoy sabemos que el sector enfrenta una crisis”. Al tiempo que criticó las políticas nacionales por no apostar a la reactivación de esta actividad que supo ser protagonista en materia productiva para la región.

Una vez más, pidió “defender los intereses de nuestra gente. No podemos solos los intendentes, la Nación y las provincias se tiene que hacer cargo también”, disparó.

“¿Qué más hay que ajustar?”, se preguntó en sus declaraciones Grasso. “Ajustar los jubilados, los trabajadores. Hay que volver a reactivar eso y se reactiva en base a las políticas, en ponerse de acuerdo, en achicar la distancia y entre todos poder proponer algo”, insistió.

Adelantó que el intendente de Comodoro Rivadavia Othar Macharashvili llegará a Río Gallegos a la presentación de la tarjeta Integración Austral de forma conjunta con la ciudad de Punta Arenas, Chile.

“También va a ir a Punta Arena para hacer un convenio y ver qué inversiones se pueden traer de Chile para acá y qué se puede llevar de acá para allá. Eso significa también, no siempre esperar que las cosas lleguen, sino ir a buscar nuevos emprendimientos, nuevas inversiones, nuevas oportunidades entre nosotros, los intendentes y los alcaldes para poder salir adelante juntos”, concluyó.

Mercedes Neil, secretaria de Turismo de Río Gallegos. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral, el cronista Jorge Bilbao entrevistó a la secretaria de Turismo de Río Gallegos, Mercedes Neil: “Es importante participar en la Expo Comodoro, damos a conocer el trabajo que realizamos para posicionar nuestro destino de la mano de las políticas turísticas que nos pide el intendente Pablo Grasso“.

Detalló que la oferta de la capital de Santa Cruz está íntimamente relacionada con los destinos de naturaleza como La Pingüinera, el Kilómetro O, Punta Loyola y Laguna Azul. También formaron parte los circuitos urbanos, además de ofrecer juegos en el estand.

“La gente se acerca mucho al estand y no pueden creer el cambio. Jamás se había hablado de turismo en nuestra ciudad hasta que llegó esta gestión”, “trabajamos día a día. hay circuitos gratuitos para los vecinos y trabajamos con el comerciante codo a codo. Somos un destino emergente en el que encontrás los servicios de una ciudad grande con la tranquilidad de un destino que se desarrolla”, destacó.

En otro orden, Neil precisó que pasó por Caleta Olivia, “es el ingreso a la Provincia de Santa Cruz y lo que impulsamos es que las actividades que hacemos en la capital replicarla en Caleta, no hay museo y replicamos una actividad relacionada a esta temática”.

El Mercado del Atlántico presente en la Expo Turismo 2025 de Comodoro Rivadavia. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Río Gallegos participó del evento con el stand de la Secretaría de Turismo pero también tuvo gran importancia el del Mercado del Atlántico.

“Estamos presentes también con las Ciudades Atlánticas, se muestra productos de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut. Estamos armando un intercambio de los productos, hay un gran atractivo y queremos ponerle más volumen”, dijo el intendente Pablo Grasso a La Opinión Austral.

Adelantó que está pronto a inaugurar un local en Comodoro Rivadavia y Río Grande, “la verdad con muchas expectativas. Estas exposiciones sirven por que hay muchos emprendedores y es difícil potenciar el turismo en una ciudad capital, pero hay que animarse por que hay grandes sitios para promocionar. La Pingüinera, la Laguna Azul, el Planetario que está próximo a inaugurar y los cielos más lindos del mundo”.

Comodoro

La expo tuvo su apertura formal en el Auditorio del Predio Ferial, con la presencia del intendente, Othar Macharashvili. En declaraciones a La Opinión Austral, señaló que “Es una gran jornada para nosotros en esta edición de la Expo Turismo, superó las expectativas nuestras“.

Además, señaló que “trabajamos para integrar más ciudades, sobre todo a las costeras. Queremos hacer intercambio en cultura, deportes, ciencia y tecnología. Ahora apostamos al turismo que es una industria importante y tenemos mucho para seguir aprendiendo y esta sinergia nos ayuda”.

“El Gobierno nacional tiene que dar más conectividad a esta industria, las redes viales deben ser atendidas”, resaltó. Comparó que al Gobierno de Aysén (Chile) le otorgarán por los próximos 10 años USD 1.600 millones para mejorar la infraestructura.

Grasso junto a Luque, candidato a diputado nacional del PJ Chubut, y el concejal Sandoval. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Juan Pablo Luque, candidato a diputado nacional por le PJ Chubut, estuvo presente en el evento y hasta se tomó un tiempo para sacarse fotos con el intendente Pablo Grasso.

“Las políticas nacionales nos están dejando de lado en un área clave, como la infraestructura vial, que es fundamental para el desarrollo del turismo y la producción”, informó el sitio Cholilaonline.

“Es fundamental que Chubut cuente con representantes que defiendan al turismo, a la producción y al desarrollo provincial. No podemos seguir dependiendo de decisiones centralistas que desconocen la realidad de nuestra región”, expresó el candidato de Fuerza Patria.

De esta manera, se llevó adelante la Expo Turismo 2025 Comodoro Rivadavia, con un gran atractivo para una actividad que generó empleo y un gran impulso a las economías regionales.