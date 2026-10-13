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La Patagonia registró una inflación del 1,4% en septiembre de 2026, el menor incremento entre las regiones argentinas, frente al 1,9% del promedio nacional. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la variación acumulada en el sur del país alcanzó el 21,2% durante los primeros nueve meses del año.

Comunicación y vivienda, entre los rubros con mayores aumentos

En la región patagónica, Comunicación registró la mayor suba mensual, con un 2,4%. Le siguieron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y Salud, ambas con un incremento del 2,1%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó un 1,7%, mientras que Educación tuvo una variación del 1,6%. En contraste, Prendas de vestir y calzado no presentó cambios respecto de agosto y Restaurantes y hoteles aumentó apenas un 0,1%.

La variación acumulada llegó al 21,2%

Entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 21,2% en la Patagonia, por debajo del 23,6% registrado a nivel nacional.

Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó un 32% en ese período. Educación acumuló una suba del 32,1%, mientras que Salud avanzó un 25,5%.

Entre los rubros con menores incrementos acumulados se ubicaron Prendas de vestir y calzado, con un 9,3%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 14,5%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 16,6%; Bienes y servicios varios, con un 19,1%; y Recreación y cultura, con un 19,9%.

La Patagonia quedó por debajo del resto de las regiones

El resultado de septiembre ubicó a la Patagonia en el último lugar del ranking regional de inflación. Noreste registró una variación del 1,7%, mientras que Noroeste y Cuyo marcaron un 1,9%. GBA y la región Pampeana presentaron los mayores incrementos, con un 2% en ambos casos.

A nivel nacional, los servicios subieron un 2,4%, por encima de los bienes, que aumentaron un 1,7%. Por categorías, los precios estacionales avanzaron un 2,9%, los regulados un 2,3% y el IPC núcleo un 1,7%.

En el conjunto del país, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división con mayor incremento mensual, con un 3,1%, seguida por Educación, con un 3%.

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