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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una aceleración respecto de agosto y acumuló un alza del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026. Vivienda y Educación encabezaron los incrementos.

Vivienda y Educación, entre los rubros con mayores aumentos

La inflación de septiembre alcanzó el 1,9%, de acuerdo con el informe difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, la variación acumulada desde enero se ubicó en el 23,6%.

El mayor incremento mensual correspondió a Vivienda, con un 3,1%, seguida por Educación, que avanzó un 3%. En el otro extremo, los precios de Hoteles subieron un 1,1%, mientras que Vestimenta registró una variación del 1,4%, entre los aumentos más moderados del período.

El dato marcó una aceleración frente al 1,7% de agosto y se alejó de las expectativas del Gobierno nacional, que había proyectado una reducción más pronunciada de la inflación.

Una familia necesitó más de $1,6 millones para superar la línea de pobreza

Junto con el IPC, el INDEC publicó los valores de las canastas básicas correspondientes a septiembre, que permiten establecer los niveles de pobreza e indigencia.

Según el organismo, un hogar integrado por dos adultos y dos niños necesitó $1.632.505 mensuales para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no quedar por debajo de la línea de pobreza. El monto aumentó un 1,7% respecto de agosto y un 38,7% en comparación con septiembre de 2025.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contempla el costo de los alimentos indispensables para cubrir las necesidades nutricionales, determinó el límite de ingresos por debajo del cual una persona es considerada indigente. En septiembre, su valor fue de $239.058 por adulto equivalente, mientras que la CBT alcanzó los $528.319 para esa misma unidad de referencia.

En los primeros nueve meses de 2026, la CBA acumuló un incremento del 25,3%, mientras que la CBT subió un 24,7%. En la comparación interanual, las variaciones llegaron al 40% y al 38,7%, respectivamente.

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