Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Indec le empañó el festejo del Gobierno por el triunfo en el Congreso por el veto a la movilidad jubilatoria. Pese a los pronósticos previos, tanto de consultoras como el propio REM del Banco Central de un nuevo retroceso en el índice de Precios al Consumidor (IPC), esto no ocurrió. La posibilidad de perforar el piso del 4% es más difícil de lo que se pensaba. En agosto el IPC alcanzó el 4,2%, llevando la inflación acumulada de enero a agosto al 94,8% y la interanual en el 236,7%.

Al mirar la Patagonia, los números tampoco fueron mejores. El salto de la inflación de un mes al otro fue del 4,6%, 4 décimas más de lo que había marcado en julio (4,2%), lo que llevó la inflación acumulada en lo que va del año al 98% y la interanual la fijó en 239,70%.

De esta forma, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $ 939.887 para no caer bajo la línea de pobreza, mientras que para no ser considerado indigente el ingreso en el hogar no debió ser menor a $ 421.474.

Por rubros

El organismo nacional difundió los datos tanto de las variaciones de precios como de los rubros que más aumentaron. Según la información oficial, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7%) por las subas en distintos servicios. Le siguieron Educación (6,6%) por el alza en los distintos niveles y tipos de enseñanza y Transporte (5,1%) por los incrementos en el transporte público.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto fueron Prendas de vestir y calzado (2,1%) y Bienes y servicios varios (2,3%).

A nivel de las categorías, Regulados (5,9%) lideró el incremento -por las subas en las tarifas de servicios públicos-, seguida el IPC núcleo (4,1%), mientras que los estacionales aumentaron un 1,5%.

Patagonia

A la hora de observar el comportamiento de los distintos segmentos que se miden para componer el IPC, en la región patagónica nos encontramos con que el que más creció fue el de Educación, que tuvo un alza del 11,8% con el regreso de los chicos a las escuelas. Detrás se ubicó Bienes y servicios con una suba de 8,1%. Comunicación (esto implica telefonía, cable e internet) creció 5,3% y Alimentos y bebidas no alcohólicas subió también por encima del promedio, para cerrar en un alza del 4,8%.

En la suba interanual, Viviendas y Servicios en Patagonia acumulan un alza del 309,30% y Bienes y servicios 340,30%, muy por encima del 239,70% del IPC general.