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El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, presentó este viernes la guía “Escuelas que Acompañan en Comunidad”, en el marco del Acuerdo 717/2025, una iniciativa que redefine el rol de la escuela dentro del sistema educativo.

En ese sentido, la presidenta del organismo, Iris Rasgido, en diálogo con La Opinión Austral destacó el alcance de la herramienta: “Esta guía va a dar herramientas para la prevención y el cuidado de las infancias y las adolescencias en el ámbito educativo”.

El documento parte de una premisa central: no hay aprendizaje posible sin condiciones institucionales que garanticen el cuidado de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se consolida como una herramienta estratégica que organiza la intervención escolar frente a situaciones complejas, brindando respaldo normativo y orientaciones claras para la acción.

Se trata de una política pública que fortalece el rol del Estado como garante de derechos, posicionando a la escuela no solo como espacio de enseñanza, sino también como un ámbito clave en la construcción de vínculos, la prevención y el acompañamiento integral de las trayectorias educativas.

Una construcción colectiva con múltiples organismos

Uno de los aspectos más relevantes de la guía es su proceso de elaboración, basado en el trabajo conjunto entre distintos organismos del Estado provincial.

Participaron el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración —a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia—, el Ministerio de Salud y Ambiente, el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio de Gobierno.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

Este trabajo intersectorial permitió generar acuerdos, ordenar procedimientos y fortalecer la articulación ante situaciones de vulneración de derechos. Sobre este punto, Rasgido remarcó: “Esto tiene que ver con una decisión del Estado de no fragmentar definiciones de intervención ante situaciones complejas que se presentan en las escuelas”.

La guía no solo orienta a las escuelas, sino que también organiza el accionar estatal, estableciendo circuitos claros de intervención y promoviendo respuestas integrales en todo el territorio.

Cómo actuar ante situaciones de violencia en la escuela

El primer capítulo del documento aborda uno de los ejes centrales: la intervención ante conflictos y situaciones de violencia en los entornos escolares.

Desde un enfoque que reconoce la complejidad de estos fenómenos, la guía propone comprender la violencia como un hecho relacional, vinculado a contextos y dinámicas institucionales. La intervención se organiza en tres momentos: prevención, actuación inmediata y seguimiento.

El objetivo es superar respuestas punitivas y avanzar hacia prácticas pedagógicas que permitan recomponer vínculos, fortalecer la convivencia y garantizar el cuidado de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Además, se incorporan hojas de ruta específicas para situaciones como acoso entre pares, discriminación, violencia de género o uso de armas, brindando herramientas concretas para evitar la improvisación.

El rol de la escuela

El segundo capítulo profundiza la función de la escuela como espacio clave para advertir situaciones de vulneración de derechos que muchas veces no son visibles a simple vista.

En este marco, la tarea docente se resignifica: no se trata de investigar ni confirmar hechos, sino de registrar, comunicar y activar los mecanismos institucionales correspondientes. De este modo, la escuela se integra a un sistema más amplio de protección.

El documento establece criterios claros para identificar indicadores y actuar ante situaciones como maltrato, abuso o crisis de salud mental, promoviendo una cultura institucional basada en el cuidado, la prevención y la corresponsabilidad.

Amplia convocatoria en la presentación de la guía. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

Salud mental y abordajes

La guía incorpora un enfoque específico sobre salud mental, reconociendo su importancia en el contexto actual. Se promueve una intervención institucional organizada y sostenida, basada en la articulación entre equipos escolares y organismos especializados.

Uno de los capítulos aborda situaciones de autolesiones, intentos de suicidio y posvención, entendida como las acciones posteriores a una crisis que impacta en toda la comunidad educativa. El enfoque prioriza la escucha, la contención y el acompañamiento, evitando miradas estigmatizantes.

Consumos problemáticos

El documento también incluye orientaciones para el abordaje de consumos problemáticos en infancias, adolescencias y jóvenes, desde una perspectiva que se aleja de enfoques punitivos.

La escuela es concebida como un espacio clave para la detección temprana y el acompañamiento, promoviendo intervenciones pedagógicas que garanticen la inclusión y la continuidad de las trayectorias educativas.

Las hojas de ruta permiten organizar la acción institucional y articular con otros organismos del Estado y redes comunitarias.

Una herramienta que organiza

El Acuerdo 717/2025 se consolida como un instrumento que va más allá de una guía orientativa. Establece criterios comunes para todas las instituciones educativas de la provincia, permitiendo actuar con mayor coherencia y respaldo institucional.

En este sentido, Rasgido subrayó el impacto práctico del documento: “Con esta guía el docente va a saber qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y con quién tiene que articular para afrontar esa situación”.

Incluye anexos operativos, modelos de registro y referencias a organismos, lo que facilita su implementación en territorio y fortalece a docentes, directivos y equipos institucionales en la toma de decisiones.

Alcance provincial y aplicación obligatoria

La política educativa tiene alcance en toda Santa Cruz y es de aplicación obligatoria en todos los niveles y modalidades, tanto en instituciones de gestión estatal como privada.

Su implementación impacta en 361 establecimientos educativos, alcanzando a más de 15.000 docentes y equipos institucionales, y beneficiando a más de 97.000 estudiantes en toda la provincia.

Este alcance garantiza que todos los estudiantes accedan a entornos escolares seguros, inclusivos y acompañados por un Estado presente.

En línea con esta perspectiva, la titular de Educación sintetizó el espíritu de la iniciativa: “La escuela no es solamente el lugar a donde se va a enseñar y aprender, es un espacio de cuidado”.