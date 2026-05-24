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El puerto de Puerto Deseado dará un paso clave hacia su recuperación estructural y operativa con el inicio del proceso licitatorio para la reconstrucción del Sitio Nº4 y la zona de transición del muelle, una obra largamente esperada por la comunidad portuaria y considerada prioritaria por el Gobierno de Santa Cruz.

La medida quedó formalizada a través del Decreto Nº525, firmado el pasado 22 de mayo, mediante el cual se autoriza al Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a través de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UnEPoSC), a efectuar el llamado a Licitación Pública para ejecutar la primera etapa de la obra.

El anuncio fue acompañado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a autoridades provinciales y referentes locales, quienes destacaron la importancia de la inversión para el desarrollo productivo y económico de Puerto Deseado.

Además, la noticia fue difundida públicamente por el diputado por Pueblo de Puerto Deseado, Santiago Aberastain, quien a través de sus redes sociales celebró la firma del decreto y destacó el trabajo conjunto realizado con el Ejecutivo provincial. En su publicación, señaló que se trata de “una excelente noticia” para la ciudad y afirmó que Puerto Deseado tendrá “una de las obras más importantes de nuestra provincia”.

Operatividad

Según surge del expediente oficial MPCI-N 442.135/26, la intervención responde al avanzado deterioro estructural del Sitio Nº4 del puerto, actualmente inhabilitado para operar debido a las condiciones de riesgo detectadas en el muelle y su zona de transición.

Desde la Oficina de Administración del Puerto Deseado advirtieron que el deterioro no sólo limita la capacidad operativa de la terminal portuaria, sino que además representa un riesgo para la integridad física del personal que trabaja diariamente en el lugar.

Los informes técnicos incorporados al expediente incluyen estudios de suelo, análisis de nuevas fundaciones y relevamientos fotográficos del estado estructural del muelle, elementos que sirvieron de base para la elaboración de los pliegos licitatorios.

En ese contexto, el Gobierno provincial remarcó que la obra apunta a garantizar condiciones de seguridad, continuidad operativa y recuperación de espacios fundamentales para las actividades portuarias de la ciudad.

Inversión

La primera etapa de la obra contempla específicamente la reparación y reconstrucción del Sitio Nº4, con un presupuesto oficial fijado en 12.821.572.021,04 pesos.

El monto fue calculado tomando como referencia la cotización del dólar vendedor del Banco Nación correspondiente a marzo de 2026 y forma parte de un proyecto integral de reconstrucción del muelle de Puerto Deseado.

La inversión total comprometida por el Fondo Fiduciario UniRSE para el proyecto asciende a 16.529.708.150,68 pesos, de acuerdo a la Resolución Nº51 emitida por el Comité Administrador de dicho fondo el 17 de diciembre de 2025.

La obra fue encuadrada dentro del subcomponente “Fomento y Apoyo Financiero a proyectos de obra de infraestructura”, destinado al fortalecimiento de instalaciones estratégicas para la provincia.

El Decreto Nº525 autoriza el llamado a licitación pública para iniciar la reconstrucción del Sitio 4 y la zona de transición del puerto de Puerto Deseado.

Nuevas mejoras previstas para 2026

Además de la reconstrucción del Sitio Nº4, el Gobierno provincial proyecta nuevas intervenciones para el ejercicio 2026 a través del Programa de Mantenimiento y Puesta en Valor de Infraestructura Portuaria.

Entre las obras previstas se encuentran la reparación, readecuación y puesta en valor del sistema eléctrico y de iluminación sobre el muelle de Puerto Deseado, así como también la reparación y renovación de la Plazoleta Fiscal del puerto.

A esto se suma la incorporación de sistemas vinculados al programa “Puertos Seguros”, orientado a reforzar las condiciones de seguridad y control dentro del área portuaria de Puerto Deseado.

Proyección de nuevas obras

Las autoridades confirmaron que los fondos necesarios para iniciar la obra ya se encuentran disponibles a través del fideicomiso UniRSE, lo que permitirá avanzar de manera inmediata con el proceso administrativo y licitatorio.

Además, se explicó que en caso de aprobarse la ley de financiamiento externo que actualmente impulsa el Gobierno provincial, la reconstrucción del muelle podría ejecutarse con esos recursos, liberando fondos de UniRSE para destinarlos a nuevas obras de infraestructura en Puerto Deseado y otras localidades santacruceñas.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la puesta en valor del puerto representa una de las inversiones más importantes previstas para la ciudad, tanto por su impacto económico como por su relevancia estratégica para el desarrollo productivo y logístico de Santa Cruz.

Eje del desarrollo portuario

De acuerdo con la información oficial incorporada al expediente, la reconstrucción del Sitio Nº4 permitirá recuperar un sector actualmente inhabilitado para operaciones debido a su estado de deterioro estructural.

La intervención contempla trabajos destinados a restablecer condiciones de operatividad y seguridad dentro del área portuaria, además de reacondicionar espacios que hoy presentan limitaciones para el desarrollo de actividades.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la obra se enmarca dentro de un esquema más amplio de inversiones en infraestructura portuaria para Santa Cruz, que incluye tareas de mantenimiento, mejoras eléctricas, sistemas de iluminación e incorporación de herramientas vinculadas a seguridad y control portuario.