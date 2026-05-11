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Santa Cruz sigue conmocionada por la explosión e incendio ocurrido el domingo por la noche en una vivienda de Perito Moreno, tragedia que dejó como saldo las muertes de Franco Gómez, de 26 años; Jorge Valconte, de 30; y Gael Morales, un bebé de apenas 2 meses. La Opinión Austral dialogó con Florencia, tía de Gómez, sobre el dramático episodio que además provocó múltiples heridos con quemaduras y traumatismos. “Estaba en su casa viendo el partido de River”, contó con dolor.

La mujer expresó el profundo pesar de la familia y relató que su propia vivienda también sufrió daños tras el estallido. “Murió mi sobrino, el novio de una amiga. Es un momento muy doloroso, una pérdida muy fuerte. Estamos todos juntos acompañando a ‘Maca’, que era su pareja, y esperando el cuerpo para poder despedirlo”, señaló.

“Van a hacer una autopsia en Puerto Deseado o en Caleta Olivia y después lo van a entregar”, precisó. Florencia comentó que reside en el mismo barrio afectado y describió el impacto que provocó la explosión. “Vivimos toda esta tragedia y nuestra casa sufrió daños. Se nos cayó parte del techo, las puertas se abrieron de golpe y las paredes se rajaron. Fue algo muy fuerte. Tuvimos que salir con nuestros hijos junto a todos los vecinos porque había fuga de gas. Fue una situación muy desesperante y fea”, manifestó.

Indicó que su sobrino trabajaba en una empresa y que debía regresar a sus tareas el viernes. Asimismo, contó que la familia de Franco es oriunda de Salta y viajará hacia la localidad santacruceña para retirar el cuerpo. “Los padres vienen viajando junto a una hermana y creo que también la mamá. Ellos viven en Salta y el Gobierno se puso a disposición para ayudarlos a llegar hasta acá, buscar a su familiar y después regresar”, expresó.

Consultada acerca de dónde se encontraba el joven fallecido antes de la explosión e incendio, detalló que estaba en el departamento que alquilaba mirando el partido de River junto a su cuñado, quien también perdió la vida. “No sabemos bien qué pasó, pero fue muy fuerte. Nunca antes había ocurrido algo así. Estamos muy tristes y tratando de acompañarnos en este momento tan duro”, lamentó.

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