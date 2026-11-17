Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz realizó este lunes una nueva jornada de asistencia directa en Perito Moreno, donde distribuyó 597 pares de calzado deportivo destinados a estudiantes de cuatro establecimientos educativos.

La distribución forma parte de las acciones territoriales del Programa Provincial EduActiva, impulsado por el Gobierno de Santa Cruz. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ.

La entrega alcanzó a las matrículas de las Escuelas Provinciales Primarias Nº 12 y Nº 72, y de los Jardines de Infantes Nº 6 y Nº 71, en el marco del Programa Provincial EduActiva. Los equipos técnicos y educativos entregaron los insumos a los equipos directivos de cada institución.

Según informaron desde el Gobierno de Santa Cruz, la iniciativa busca reducir las barreras materiales que condicionan la participación escolar y garantizar que los estudiantes cuenten con el equipamiento necesario para las clases de educación física, las actividades deportivas, recreativas y de juego.

Magdalena Paredes encabezó el operativo junto a funcionarios provinciales, municipales y concejales de Perito Moreno. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ.

El operativo estuvo encabezado por la directora general de Educación Regional Zona Norte, Magdalena Paredes, quien coordinó las tareas junto al intendente de Perito Moreno, Matías Treppo; el diputado provincial Cristian Ojeda; el coordinador provincial de la localidad, Raúl Cárdenas; y concejales locales.

“Estas acciones en territorio forman parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz, bajo la conducción del gobernador Claudio Vidal, orientadas a fortalecer el sistema educativo, garantizar la presencia activa del Estado y brindar respuestas concretas a las familias santacruceñas”, recalcó el Ejecutivo.

Leé más notas de La Opinión Austral