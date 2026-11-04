La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, destacó que el Gobierno sostiene por tercer año consecutivo a docentes que no tienen alumnos asignados, pese a que la normativa vigente establece que sus cargos deberían darse de baja.

“Tenemos una baja de matrícula muy pronunciada. Y como política de Estado, este es el tercer año que se sostienen docentes que no tienen alumnos de acuerdo con la normativa nuestra y que deberían haber sido dados de baja”, explicó en declaraciones a La Mañana de LU12 que se emite por Radio LU12 AM680 y el stream de La Opinión Austral.

La funcionaria indicó que más de 400 trabajadores continuarán bajo el encuadre de resguardo durante 2027, según lo acordado en las últimas paritarias. También mencionó la creación de nuevos cargos como parte de la política de sostenimiento del empleo docente.

“Cuando muchas veces se dice, y esto lo hemos escuchado, hay ajuste en la educación, sostener más de 400 resguardos, ¿es ajuste? Crear cargos con esta realidad, ¿es ajuste?”, planteó.

Las obras educativas que destacó el Gobierno

Luego del lanzamiento del Programa Provincial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas, denominado “En Comunidad”, una iniciativa que incorpora una política de asistencia escolar sin precedentes en la provincia con la entrega masiva de kits escolares y calzado deportivo para estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, Rasgido también defendió la inversión en infraestructura y mencionó el plan de recuperación histórica de escuelas, con trabajos en distintas localidades de Santa Cruz.

La presidenta del CPE junto al gobernador Vidal, en la entrega de zapatillas, mochilas y útiles escolares.

Entre las obras señaló la Escuela Técnica N° 8 de San Julián, el secundario N° 48 de Pico Truncado, el gimnasio del secundario N° 15 de Los Antiguos y los avances para iniciar la construcción de la EPE de 28 de Noviembre.

Además, recordó que el proyecto de financiamiento presentado en la Cámara de Diputados contemplaba 12 obras educativas, entre ellas la construcción de edificios para comunidades que actualmente funcionan sin instalaciones propias, como la IPE de Río Gallegos.

“Estas son las realidades de Santa Cruz, una provincia que con esfuerzo está avanzando con las realidades económicas que tenemos”, sostuvo.

Paritaria del 9 de noviembre: ADOSAC advirtió por un paro

En paralelo, la funcionaria se refirió a la expectativa por la próxima negociación salarial, prevista para el lunes 9 de noviembre.

“Este Gobierno en un primer momento lo que planteó es el fortalecimiento del salario docente, pero también no desconocemos las realidades económicas y financieras de nuestra provincia”, señaló.

La reunión estará condicionada por la decisión de ADOSAC, que el 2 de noviembre resolvió realizar un paro provincial de 24 horas si el Ejecutivo no presenta una oferta salarial concreta.

El gremio reclama una cláusula gatillo, una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo y el pago del título en el segundo cargo. También exigió que los representantes del Gobierno que participen de las negociaciones tengan facultades para resolver los planteos.