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La familia de Jorge Valconte, uno de los fallecidos en la explosión e incendio ocurrido en Perito Moreno, inició una campaña solidaria para reunir fondos y poder trasladar el cuerpo del joven a Salta.

El pedido comenzó a difundirse en redes sociales luego de que se confirmara la muerte del trabajador salteño, quien residía desde hacía varios años en Santa Cruz por motivos laborales. Sus familiares buscan afrontar los gastos vinculados al sepelio, estadía y organización del último adiós en la localidad de Cerrillos.

La tragedia ocurrió el domingo por la noche en un complejo habitacional del barrio San Antonio de Padua de Perito Moreno y dejó como saldo tres personas fallecidas y más de diez heridos. Además de Jorge Valconte, el otro mayo fallecido en el accidente fue Franco Gómez, de 26 años, también oriundo de Salta.

Quién era Jorge Valconte

Jorge Valconte tenía 30 años y era oriundo de Cerrillos, en la provincia de Salta.

Según contó su familia en una entrevista difundida por el medio Qué Pasa Salta, el joven se había mudado hacía entre tres y cuatro años al sur del país para trabajar en el sector minero.

Hermana de Jorge Valconte en la localidad de Cerrillos, Salta.

“Él se fue a trabajar por su futuro”, expresó una de sus hermanas, entre lágrimas, durante la entrevista realizada en Cerrillos.

De acuerdo al relato familiar, Jorge vivía en el complejo habitacional junto a su pareja y el hijo de ella. Sus allegados señalaron que habían perdido contacto con él tras la explosión y que recién el lunes al mediodía recibieron la confirmación oficial de su fallecimiento.

“Lo encontraron sin vida dentro de los escombros”, indicó su hermana.

El pedido de ayuda de la familia

A través de redes sociales, familiares y amigos difundieron un flyer para solicitar colaboración económica destinada a cubrir gastos de traslado y sepelio.

En el mensaje difundido señalaron: “Nuestra familia está atravesando un momento muy difícil. Jorge ya no está con nosotros y estamos viajando para despedirlo y acompañarlo en su último adiós”.

Además, agregaron que necesitan afrontar gastos urgentes vinculados al viaje y a las gestiones posteriores al fallecimiento.La familia informó que quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia al siguiente alias:

Alias: monicam81

Titular: Beatriz Mónica Guantay

También difundieron un número de contacto para quienes deseen comunicarse directamente con la familia:

3875730298

La madre de Jorge viajó a Santa Cruz

Según informó la familia, la madre de Jorge ya viajó a Santa Cruz para realizar los trámites relacionados con el traslado del cuerpo.

De acuerdo al testimonio brindado a Qué Pasa Salta, el viaje fue posible luego de gestiones realizadas con autoridades locales de Santa Cruz. “El intendente de Perito le dio los boletos tanto a mi mamá como a la familia del otro salteño que perdió la vida”, explicó la hermana del joven.

Además, señaló que la familia permanece a la espera de novedades vinculadas a la autopsia y a la confirmación sobre cómo será el traslado del cuerpo hacia Salta.

El rol de compañeros

La hermana también indicó que trabajadores de la empresa donde se desempeñaba Jorge se comprometieron a colaborar con el traslado del cuerpo hacia Salta. “Los mineros se han comprometido con mi papá y mi mamá a ayudar con el traslado”, explicó su hermana.

Mientras tanto, los familiares comenzaron a organizar los trámites para el sepelio en Cerrillos, aunque señalaron que todavía no tienen definido el costo total ni la fecha exacta del velatorio.

Cómo ocurrió la tragedia en Perito Moreno

La explosión e incendio se produjo alrededor de las 21:45 del domingo 10 de mayo en un complejo habitacional del barrio San Antonio de Padua.

Según trascendió de manera extraoficial, el hecho habría estado relacionado con una fuga de gas, el sobrecalentamiento de una garrafa y una posible falla en la conexión interna de un tubo de gas de 45 kilos. Las pericias oficiales continúan en marcha para determinar el origen exacto del siniestro.

La explosión provocó daños en varias viviendas y dejó múltiples personas heridas con quemaduras, traumatismos e inhalación de humo.

Las víctimas fatales y los heridos

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz confirmó que las víctimas fatales fueron, además de Jorge Valconte y Franco Gómez, un bebé de 2 meses, llamado Gael Morales.

Además, cuatro menores permanecían internados en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Garrahan, y una mujer continúa en terapia intensiva en Las Heras.

Duelo provincial y operativo de asistencia

Tras la tragedia, el Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo provincial mediante el Decreto N° 0490/26.

La medida estableció banderas a media asta en edificios públicos y dispuso acciones de acompañamiento y asistencia para familiares y personas afectadas.

En paralelo, continúan las tareas de evaluación estructural, remoción de escombros y asistencia sanitaria y social en el barrio donde ocurrió la explosión.