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En medio del dolor que atraviesa la comunidad santacruceña por la tragedia ocurrida este domingo en Perito Moreno, el futbolista profesional Juan Gauto impulsó una campaña solidaria para colaborar con las familias afectadas. El hecho dejó varios heridos y tres víctimas fatales, entre ellas un bebé de apenas dos meses.

El joven, que actualmente juega en Club Atlético Platense, nació en Corrientes, aunque creció y desarrolló gran parte de su carrera deportiva en Perito Moreno. A través de su escuelita formativa de futsal lanzó una iniciativa destinada a asistir a quienes perdieron todo en medio de esta tragedia.

En sus redes sociales, Gauto informó que se encuentran recibiendo donaciones de ropa, frazadas, calzado, abrigo y víveres. “Cualquier tipo de ayuda es bienvenida”, señalaron desde la organización vinculada al futbolista.

Además, remarcaron que “nos ponemos a disposición para brindar ayuda o apoyo también a quienes sufrieron daños en sus hogares”. Para comunicarse, difundieron el siguiente número de contacto: 297-6241601.

Cabe recordar que, además del edificio donde ocurrió la explosión, varias viviendas ubicadas a metros del epicentro también registraron importantes destrozos, lo que dejó a numerosas familias con pérdidas materiales y necesidades urgentes.

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