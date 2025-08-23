Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio de violencia sacude a Pico Truncado y pone en tela de juicio el accionar de las fuerzas de seguridad. Ariel Carrizo, reconocido músico de la zona norte de la provincia, denunció públicamente haber sido brutalmente golpeado por agentes policiales en un control vehicular.

Tras el escandaloso hecho, la Policía de Santa Cruz afirmó que “iniciaron actuaciones prevencionales de oficio, con la intervención del Juzgado competente, garantizando de este modo la transparencia y el debido proceso en el marco de la investigación” y se dispuso la suspensión preventiva de un efectivo.

En un video transmitido a través de sus redes sociales, el artista, con el rostro desfigurado y la voz entrecortada por el dolor y el miedo, relató los pormenores de una noche que se transformó en pesadilla. “Como verán, yo no estoy muy bien. La verdad voy a comentarles esto porque tengo mucho miedo, estoy muy asustado”, comenzó el joven, anticipando la gravedad de su denuncia.

De acuerdo a su testimonio, en la madrugada de este sábado, al regresar de Las Heras, se encontró con un control de alcoholemia en el acceso a Pico Truncado. Carrizo admitió haber consumido alcohol y, consciente de que el test daría positivo, decidió evadirlo. Sin embargo, lo que ocurrió después dista mucho de ser una simple infracción de tránsito. Aseguró no recordar con claridad los momentos de la agresión.

“No recuerdo cómo sucedió. Me bajaron del vehículo y sentí un solo golpe en la nuca, no recuerdo más nada” y agregó “según lo que me dijeron, perdí este ojo”, manifestó con desesperación, antes de trasladarse de urgencia a Caleta Olivia para ser atendido por un oftalmólogo.

Recalcó que los responsables de la golpiza no fueron los inspectores de tránsito, con quienes, paradójicamente, mantuvo una interacción posterior “de muy buena manera” y pudo “solucionar todo”. “La misma policía me está diciendo que denuncie, que haga la denuncia y denuncie a la policía que me hizo esto. No fueron los oficiales de tránsito”, puntualizó, marcando la diferencia entre cuerpos de seguridad.

Golpiza a músico en Pico Truncado: el comunicado de la Policía

Horas más tarde, desde la Jefatura de la Policía difundieron un comunicado en el que explicaron las medidas adoptadas. “En primer término, corresponde señalar que se iniciaron actuaciones prevencionales de oficio, con la intervención del Juzgado competente, garantizando de este modo la transparencia y el debido proceso en el marco de la investigación”, señalaron.

Precisaron que el magistrado interviniente dispuso la retención del arma reglamentaria del efectivo en principio involucrado, la fijación de domicilio y la aplicación de medidas cautelares pertinentes para asegurar el normal avance de la causa. También se resolvió la suspensión preventiva del uniformado, en concordancia con la reglamentación vigente, con el fin de resguardar la objetividad del proceso disciplinario en curso, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan.

Subrayaron que sostienen “como política institucional un compromiso irrestricto con la legalidad, los derechos humanos y las garantías constitucionales, siendo prioritario que todo accionar de sus integrantes se encuentre ajustado a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y control que deben regir la función policial”.

En la misma línea, destacaron que tanto el Ministro de Seguridad como la Jefatura de Policía se comunicaron con el damnificado “a fin de transmitirle tranquilidad y el firme compromiso institucional de que todas las actuaciones se llevarán adelante como corresponde, con el propósito de garantizar la transparencia de la investigación”.

Y agregaron: “Asimismo, se informa que se ha dispuesto el traslado de parte de la Plana Mayor de la Policía de la Provincia de Santa Cruz hacia la localidad de Pico Truncado, con el objetivo de realizar el seguimiento directo de la investigación y acompañar el proceso de esclarecimiento de los hechos”.

Enfatizaron que no tolerarán “conductas que se aparten de los valores éticos, legales y profesionales que deben guiar a cada uno de sus miembros, y ratifica su voluntad de actuar con plena transparencia frente a la sociedad y las instituciones”. Para concluir, instaron a “la comunidad a mantener la confianza en esta Fuerza, recordando que nuestro mayor compromiso es con la seguridad, el respeto a la ley y el servicio responsable hacia cada ciudadano y ciudadana de Santa Cruz”.

