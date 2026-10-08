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El exgobernador de Santa Cruz Arturo Puricelli protagonizó un accidente de tránsito durante la tarde del miércoles 7 de octubre, cuando circulaba por la Ruta Nacional 3 junto a su esposa rumbo a El Chaltén.

El siniestro ocurrió a la altura del paraje Monte León, en el tramo de la ruta que atraviesa el sur de la provincia de Santa Cruz. De acuerdo con la información difundida sobre el hecho, un guanaco se habría cruzado repentinamente sobre la calzada, provocando el impacto contra el vehículo en el que se trasladaba la pareja.

La camioneta sufrió importantes daños materiales en su parte delantera como consecuencia del choque. Una imagen que comenzó a circular luego del accidente permitió observar la magnitud de los daños ocasionados en el sector frontal del rodado.

Pese a la fuerza del impacto, Arturo Puricelli y su esposa no sufrieron heridas de gravedad. Ambos fueron trasladados hasta Comandante Luis Piedra Buena, donde recibieron atención médica de manera preventiva.

Según la información disponible, los dos se encontraban en buen estado de salud luego de ser asistidos.

El accidente ocurrió cuando viajaban hacia El Chaltén

Puricelli y su esposa se encontraban realizando un viaje hacia El Chaltén cuando ocurrió el accidente sobre la Ruta Nacional 3.

El cruce de animales silvestres constituye uno de los riesgos presentes en distintos sectores de las rutas de Santa Cruz, particularmente en corredores donde la presencia de guanacos es frecuente. En este caso, el animal apareció sobre la calzada y el impacto provocó los daños en el vehículo.

El hecho se produjo en las inmediaciones de Monte León, luego del ingreso a Comandante Luis Piedra Buena, localidad a la que fueron trasladados los ocupantes para su evaluación médica.

Arturo Puricelli cumple 79 años este jueves

El accidente ocurrió un día antes del cumpleaños de Arturo Puricelli. El exmandatario nació el 8 de octubre de 1947 en Río Gallegos y este jueves cumple 79 años.

Arturo Puricelli destacó la decisión del gobernador Vidal de reactivar la actividad ganadera.

Puricelli fue una figura de relevancia en la historia política de Santa Cruz y ocupó distintos cargos a nivel provincial y nacional.

Fue gobernador de Santa Cruz entre 1983 y 1987, durante el período de recuperación de la democracia. En las elecciones internas de 1983 se impuso a Néstor Kirchner y posteriormente lo incorporó a su gobierno.

Tras finalizar su mandato provincial, continuó vinculado a la actividad política. En 1989 fue elegido diputado nacional y posteriormente volvió a competir por la gobernación de Santa Cruz.

Del gobierno de Santa Cruz a los ministerios nacionales

La trayectoria política de Puricelli también estuvo vinculada con distintos cargos en la administración nacional.

Arturo Puricelli asume como gobernador para el período 1983-1987. Lo observa su vice Patricio Toto.

Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue designado ministro de Defensa de la Nación, cargo que ocupó desde diciembre de 2010 hasta mediados de 2013. Posteriormente pasó a desempeñarse como ministro de Seguridad, función que dejó a fines de ese mismo año.

Antes de llegar a la gobernación, había ocupado distintos cargos en la administración provincial. En 1973 fue designado inspector general del Ministerio de Justicia de Santa Cruz y, en 1975, asumió como ministro de Asuntos Sociales de la provincia.

El presidente Raúl Alfonsín y el gobernador Arturo Puricelli en el centenario de la fundación de Río Gallegos, celebrado el 19 de diciembre de 1985.

Después de su paso por la gobernación fue presidente del Partido Justicialista de Santa Cruz y diputado nacional.

Su trayectoria política atravesó distintas etapas y alineamientos partidarios. En 1999 se presentó nuevamente como candidato a gobernador por la Alianza y luego, tras la crisis política de 2001, retomó su vinculación con el Partido Justicialista.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner fue designado en 2006 al frente de Fabricaciones Militares, empresa estatal. Años después llegó al Ministerio de Defensa y posteriormente al Ministerio de Seguridad.

La relación de Puricelli con El Chaltén

El destino al que se dirigía Puricelli al momento del accidente también tiene una relación directa con su trayectoria política en Santa Cruz.

Presidentes de la Comisión de Fomento de El Chaltén junto al fundador del pueblo. De izquierda a derecha Cerezo, Masci, Dr. Puricelli, Guevara, Velázquez y Valenzuela.

El exgobernador es reconocido como uno de los protagonistas de la creación de El Chaltén, localidad fundada durante su gestión provincial, en octubre de 1985.

La localidad cordillerana quedó posteriormente vinculada a su figura de distintas maneras. Una de sus calles lleva el nombre de Arturo Puricelli, en reconocimiento a quien era gobernador de Santa Cruz cuando se produjo la fundación del pueblo.

El viaje que realizaba junto a su esposa tenía precisamente como destino El Chaltén cuando el cruce del guanaco provocó el accidente sobre la Ruta Nacional 3.

Por el momento, la información disponible indica que Puricelli y su esposa se encuentran fuera de peligro, mientras que el vehículo sufrió importantes daños como consecuencia del impacto.