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Bomberos de Comandante Luis Piedra Buena protagonizaron un rescate animal durante la tarde del viernes, luego de que un gatito cayera en un pozo cloacal.

La División Cuartel 15° se trasladó hasta el Pasaje Patriarca Marina tras recibir el aviso sobre el cachorro atrapado. El operativo se desarrolló entre las 15:00 y las 15:30.

Para llevar adelante la maniobra, la dotación desplegó una escalera extensible que permitió descender hasta la fosa y acceder al animal. Finalmente, lograron ponerlo a salvo y entregarlo a su propietaria.

El procedimiento concluyó con éxito y el felino fue hallado en buen estado, sin presentar lesiones. Asimismo, no se registraron novedades en el personal interviniente ni en el material utilizado.

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