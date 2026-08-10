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Vida, la perra de 12 años rescatada del basural de Río Gallegos tras haber sido quemada y presuntamente arrojada a un pozo, continúa recuperándose. La vecina Carolina Patán brindó una actualización sobre su estado y señaló que actualmente esperan que suelden los huesos fracturados, ya que no puede ser sometida a una intervención quirúrgica.

“Hay complicaciones por ser las patas del mismo lado, más la anemia. Ella come, se levanta por ratos”, precisó a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, destacó el carácter del animal: “Es muy amorosa”.

Tras el rescate, la perra quedó bajo cuidados particulares y recibe tratamiento veterinario para recuperarse de las lesiones.

Cabe recordar que el caso de Vida salió a la luz el pasado 30 de junio, cuando voluntarios lograron rescatarla del basural municipal segundos antes de que una máquina cubriera con tierra el pozo donde yacía .

Al momento del rescate, presentaba graves quemaduras, múltiples golpes y no podía mantenerse en pie. Los estudios posteriores también detectaron una antigua intervención en una de sus patas, con un clavo o pieza metálica producto de una fractura previa, lo que llevó a suponer que en algún momento pudo haber tenido una familia.

La denuncia, impulsada por organizaciones proteccionistas y una trabajadora del predio, sostiene que la perra habría sido arrojada con vida al basural por personal de Control Animal del Municipio. La presentación fue realizada ante la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

Desde la agrupación proteccionista Valentín en Cada Huella ratificaron la denuncia penal y solicitaron que el hecho no quede impune. La organización afirmó que existen testimonios, registros y otros elementos que deberán incorporarse a la investigación para esclarecer lo ocurrido.

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