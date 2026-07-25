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Luego de más de siete horas de interrupción total, las autoridades habilitaron nuevamente la circulación de vehículos sobre la Ruta Nacional 3, al sur de Santa Cruz, tras el violento choque entre dos camiones que terminó con ambas unidades incendiadas durante la madrugada de este sábado.

El corte había sido dispuesto poco después de la 1:00 por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y se extendió hasta pasadas las 11:00 de la mañana, mientras se desarrollaban las tareas de extinción del incendio, remoción de los vehículos de gran porte y limpieza de la calzada.

Según pudo confirmar La Opinión Austral, una vez finalizados los trabajos de Bomberos para controlar completamente el fuego, personal de Vialidad Provincial procedió a retirar los camiones hacia la banquina, ya que ambos habían quedado sobre la cinta asfáltica, imposibilitando el paso de cualquier tipo de vehículo.

El lugar del choque sobre la Ruta 3

El siniestro se produjo exactamente en el kilómetro 2455 de la Ruta Nacional 3, aproximadamente a 20 kilómetros al norte del paraje Lemarchand, a unos 154 kilómetros de Río Gallegos y a unos 84 kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena.

En ese sector trabajaron efectivos de la Comisaría de Puerto Santa Cruz, personal de Gendarmería Nacional con asiento en Piedra Buena, Bomberos de la Policía de Santa Cruz, Vialidad Nacional y otros organismos que participaron del amplio operativo desplegado durante toda la madrugada.

La coordinación operativa y comunicacional estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que articuló el corte preventivo de la Ruta Nacional 3 mediante el trabajo conjunto con las dependencias policiales de Comandante Luis Piedra Buena y de Güer Aike.

Cómo fue el accidente que terminó con los camiones incendiados

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles sobre la mecánica del siniestro.

De acuerdo con la información que pudo reconstruir La Opinión Austral, todo se inició alrededor de las 23:45 del viernes, cuando uno de los camiones perdió el control mientras circulaba por la Ruta Nacional 3.

Según relataron fuentes vinculadas a la investigación, el conductor explicó que “momentos que circulaba por ruta mencionada, hubo de perder el control del rodado, sintiendo despiste del acoplado, provocando que volcara sobre la calzada”.

Tras lograr salir del vehículo, intentó advertir a otro transporte de carga que se aproximaba por la misma ruta.

En ese momento, según el mismo testimonio, “posteriormente al egresar de la unidad observó que se acercaba otro vehículo de carga y al intentar hacerle señas, el segundo rodado no logró frenar, impactando la primer unidad”.

El fuerte choque provocó que ambos camiones quedaran sobre la calzada y que uno de ellos comenzara a incendiarse pocos minutos después.

Los dos conductores lograron salvar sus vidas

A pesar de la violencia del impacto y del incendio que consumió las unidades de carga, ambos camioneros lograron escapar de los vehículos.

El conductor del segundo transporte también consiguió salir por sus propios medios, aunque sufrió lesiones visibles producto de la colisión.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial habían confirmado durante la madrugada a La Opinión Austral que los dos choferes se encontraban con vida y fuera de peligro, con heridas compatibles con un siniestro vial de semejante magnitud.

Ambos recibieron atención médica por parte del personal sanitario que acudió al lugar junto con los equipos de emergencia.

Siete horas de intenso operativo para liberar la Ruta 3

La magnitud del accidente obligó a desplegar un importante operativo de seguridad sobre uno de los principales corredores viales de la Patagonia.

En primer término, los bomberos trabajaron para extinguir completamente las llamas y evitar que el fuego generara nuevos riesgos sobre la ruta.

Posteriormente comenzaron las tareas de enfriamiento de las estructuras metálicas y la remoción de los vehículos pesados, una labor que demandó varias horas debido al estado en que quedaron los camiones luego del impacto y del incendio.

Recién cuando ambas unidades fueron desplazadas hacia la banquina y la calzada quedó despejada, las autoridades autorizaron nuevamente el tránsito vehicular.

Continúa la investigación

Mientras la circulación ya fue restablecida, la investigación sobre las causas del accidente continúa.

Los primeros elementos indican que el hecho se habría desencadenado tras el despiste y vuelco de uno de los acoplados sobre la calzada, aunque serán las pericias accidentológicas las que determinarán con precisión la secuencia de los hechos y si las condiciones climáticas, marcadas por las bajas temperaturas, la presencia de hielo y sectores con escarcha, influyeron en el desenlace.

El siniestro volvió a poner el foco sobre los riesgos de transitar por las rutas de Santa Cruz durante el invierno, especialmente para el transporte pesado, en jornadas donde las condiciones del camino pueden cambiar en cuestión de minutos.