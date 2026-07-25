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La Ruta Nacional 3 permanecía completamente cortada durante la mañana de este sábado 25 de julio como consecuencia del brutal choque e incendio de dos camiones registrado durante la medianoche en el sur de Santa Cruz.

El siniestro ocurrió alrededor de las 00:00, en un tramo ubicado a unos 50 kilómetros del paraje Lemarchand, y provocó un amplio operativo de emergencia con la intervención de personal policial, bomberos, Protección Civil, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Vialidad Provincial y otros organismos.

Aunque el impacto fue de extrema violencia y ambos vehículos terminaron envueltos en llamas, los dos conductores lograron sobrevivir y presentan lesiones compatibles con un hecho de estas características.

El corte de la Ruta 3 continuaba durante la mañana

Tras el accidente, las autoridades dispusieron la interrupción total de la circulación para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 3 entre Güer Aike y Comandante Luis Piedra Buena.

A la 1:00 de la madrugada, la Agencia Provincial de Seguridad Vial emitió un comunicado de emergencia en el que informó que la circulación quedaba restringida para todo tipo de vehículos por siniestro vial, personal de seguridad trabajando.

El organismo precisó que la medida alcanzaba el tramo de la Ruta Nacional 3 comprendido entre Güer Aike y Comandante Luis Piedra Buena y pidió a los automovilistas respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona para evitar nuevos inconvenientes.

El corte continuaba vigente al menos hasta las 8:00 de la mañana, mientras seguían las tareas de seguridad, remoción de los vehículos siniestrados y las pericias para determinar cómo ocurrió el choque.

Según pudo confirmar La Opinión Austral, para liberar la circulación de vehículos en la Ruta 3 se debía terminar con las tareas posteriores al incendio y luego remover los vehículos de gran porte hacía la banquina porque quedaron sobre la cinta asfáltica.

Dos camiones envueltos en llamas

De acuerdo con la información recabada por La Opinión Austral, ambos camiones se incendiaron inmediatamente después del fuerte impacto.

Las imágenes registradas en el lugar muestran a los dos vehículos completamente afectados por el fuego, mientras trabajaban dotaciones de bomberos de Puerto Santa Cruz junto con efectivos policiales y personal sanitario.

Fue una conductora que circulaba por la zona quien alertó a Protección Civil tras observar el intenso incendio que se producía sobre la ruta.

El despliegue de los equipos de emergencia permitió asistir rápidamente a los camioneros y controlar las llamas, evitando que el siniestro tuviera consecuencias aún más graves.

Los conductores sobrevivieron al violento impacto

Pese a la magnitud del choque y al incendio que consumió ambos rodados, los dos camioneros lograron salvar sus vidas.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmaron a La Opinión Austral, alrededor de la 1:45, que ambos se encontraban fuera de peligro.

Las fuentes consultadas indicaron que presentan lesiones propias de un siniestro vial de gran magnitud, aunque afortunadamente ninguno sufrió heridas de riesgo vital.

Su estado de salud permitió llevar tranquilidad en medio de un accidente que, por las características del impacto y el incendio posterior, hacía temer un desenlace mucho más grave.

Investigan las causas del choque

Mientras continúan las tareas en el lugar, las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo la colisión entre los dos transportes de carga.

El hecho ocurrió en medio de la ola de frío extremo que afecta a Santa Cruz, con temperaturas bajo cero y condiciones de circulación complejas debido a la presencia de nieve, escarcha y hielo sobre distintos tramos de las rutas provinciales y nacionales.

Si bien todavía no se confirmó oficialmente qué originó el siniestro, las pericias serán determinantes para establecer la mecánica del choque y si las condiciones climáticas influyeron en el accidente.

Hasta tanto concluyan los trabajos de remoción y los peritajes correspondientes, las autoridades mantienen la recomendación de evitar circular por el sector afectado y respetar las indicaciones del personal que continúa desplegado sobre la Ruta Nacional 3.